Free Mobile : la 4G renforcée avec la bande 900 MHz est officiellement activée sur plus de 1 500 sites

Après plusieurs semaines d’observations terrain, c’est désormais officiel : la 4G sur la bande 900 MHz est bien active chez Free Mobile. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) recense désormais 1 554 sites en service exploitant cette fréquence, absente jusqu’ici des données publiques.

Longtemps utilisée pour la 3G, la bande des 900 MHz offre une meilleure pénétration dans les bâtiments et une couverture étendue, particulièrement utile en zones rurales. Free Mobile y alloue 5 MHz de spectre, en complément de ses autres fréquences (1800, 2100 et 2600 MHz), ce qui améliore la couverture et permet une agrégation plus performante.

La nouveauté vient de l’intégration officielle de cette bande dans Cartoradio de l’agence nationale des fréquences, où la LTE 900 apparaît désormais aux côtés des autres fréquences dans les fiches des sites de l’opérateur, nous révèle Vache GTI de RNC Mobile. Une confirmation attendue par les passionnés de la communauté RNC Mobile, qui avaient déjà détecté cette activation dans plusieurs grandes villes comme Bordeaux ou en Île-de-France. Aujourd’hui, Free Mobile est autorisé à déployer cette fréquence en 4G sur 3383 sites mobile. A terme, l’opérateur réallouera intégralement cette bande en 4G, pour ainsi permettre une utilisation plus optimale de la bande 700 MHz en 5G et 5G SA en association avec la bande 3,5 GHz.

Une carte participative pour suivre les déploiements

Pour visualiser l’ampleur de ce déploiement, @fr33mobile, membre actif de la communauté Free Mobile, a réalisé une carte interactive recensant les sites identifiés comme actifs en 4G 900 MHz. Vous pouvez consulter la carte ici.

