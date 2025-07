Fin de l’ADSL : Orange vous rembourse jusqu’à 170 euros si vous quittez Free, Bouygues Telecom ou SFR

Orange et Bouygues Telecom s’affrontent à coup de remboursements pour séduire les foyers qui disposent d’un abonnement ADSL chez la concurrence. L’objectif est de les faire passer à la fibre.

Avec la fermeture progressive du réseau cuivre d’ici 2030, les opérateurs redoublent d’efforts pour capter les abonnés encore en ADSL. Entre promesses de remboursement, simplification des démarches et opérations marketing, cette phase de migration devient un véritable champ de bataille commercial.

De son côté, Orange pousse les foyers encore en ADSL à franchir le cap de la fibre… en allégeant la facture. L’opérateur historique propose jusqu’à 170€ remboursés pour toute souscription à une offre fibre, une stratégie également adoptée par Bouygues Telecom dans une offensive similaire.

Jusqu’à 170€ pour passer à la fibre chez Orange

Sur son site officiel, Orange annonce une opération spéciale valable jusqu’au 20 août 2025. Elle s’adresse aux nouveaux clients passant à la fibre, notamment ceux quittant un autre opérateur. Selon l’offre choisie, le remboursement peut aller de 40 € (Série Spéciale Livebox Lite) à 170 € (Livebox Up et Livebox Max). Un simulateur d’éligibilité est mis à disposition, et l’opérateur précise que l’offre dépend des communes. Le message est clair : « Avec l’arrêt du cuivre, tout est à gagner ! » Orange cherche à inciter au changement technologique tout en conservant ses parts de marché.

De son côté, Bouygues Telecom a lancé une offre concurrente : jusqu’à 170 € remboursés également pour tout nouveau client fibre quittant l’ADSL chez un autre fournisseur, mais sous certaines conditions. Le remboursement diffère selon l’offre choisie, Bbox Fit (40 euros), Must (100 euros) ou Ultym (170 euros), justifier d’une résiliation d’un abonnement ADSL et fournir la preuve des frais engagés chez l’ancien opérateur.

