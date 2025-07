Attention, coupure forcée de la TNT pour 12 millions de Français dans la nuit du 28 au 29 juillet

TDF engage des travaux de maintenance sur ses équipements au sommet de la tour Eiffel. En conséquence, la TNT sera interrompue pendant plusieurs heures la nuit prochaine, impactant la diffusion à destination des habitants en Île-de-France.

Comme chaque été, TDF qui exploite et gère des infrastructures de télécommunication et de diffusion, procède à des opérations de maintenance sur ses équipements de diffusion installés à plus de 300 mètres de hauteur, au sommet de la tour Eiffel. Ces interventions techniques visent à assurer la qualité et la continuité des services radio et télévision tout au long de l’année.

Dans ce cadre, la diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) sera interrompue dans la nuit du 28 au 29 juillet, entre 0h45 et 6h du matin. La coupure touchera directement la diffusion à destination de 12 millions d’habitants en Île-de-France, qui reçoivent la TNT.

Des radios FM également concernées

Outre la télévision, la diffusion de la radio FM depuis la tour Eiffel sera interrompue entre 0h15 et 5h30, pendant trois ou quatre nuits, entre le 28 juillet et le 1er août. Pour limiter la gêne, des émetteurs de substitution prendront temporairement le relais pour certaines stations, sur les mêmes fréquences.

Plus de vingt techniciens interviendront dans des conditions plutôt exigeantes comme une altitude élevée, des contraintes de sécurité et un temps limité. Le chantier nocturne permettra d’inspecter, tester et moderniser les équipements, tout en renforçant leur fiabilité et leur performance. Depuis la tour Eiffel, plus de 30 chaînes de la TNT et une trentaine de radios publiques et privées sont diffusées par TDF, couvrant une grande partie de la région capitale.