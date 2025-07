Free lance 3 nouvelles chaînes TV incluses sur toutes les Freebox

Free continue d’enrichir son bouquet TV basic pour ses abonnés. Après Opsis, ou encore des chaînes françaises d’outre-mer la semaine dernière, c’est au tour de trois chaînes étrangères de faire leur entrée sans surcoût sur Freebox TV.

Avis aux abonnés Freebox, trois nouvelles chaînes viennent d’être ajoutées aux Freebox Pop, Ultra, Révolution, One et mini 4K : One TV (canal 478), Sophia TV (canal 252) et Daystar Español (canal 539). De la jeunesse algérienne à la spiritualité en passant par le gospel, les thématiques sont variées.

One TV (canal 478)

Fraîchement arrivée sur le bouquet Freebox, One TV est une chaîne algérienne qui se dit moderne et énergique, pensée pour et par la jeunesse du pays. Son ambition est refléter la vitalité, les rêves et la créativité d’une nouvelle génération à travers une programmation variée. Divertissement, musique, lifestyle et talents émergents sont au cœur de ses contenus.

Sophia TV (canal 252)

À l’opposé du divertissement pur, Sophia TV tend à proposer une autre forme d’expérience télévisuelle. Internationale et indépendante, cette chaîne célèbre cette année ses 25 ans d’existence. Elle se revendique d’un christianisme originel, sans appartenance à une Église ou une religion institutionnalisée. Les programmes invitent à la réflexion et à l’exploration intérieure avec de la méditation, des enseignements spirituels, mais aussi des émissions sur l’environnement, la protection animale, des contenus pour enfants et de la musique classique. Les programmes semblent en français.

Daystar Español (canal 539)

Déjà disponible sur les Freebox via sa version anglophone, Daystar se décline désormais en espagnol. Cette chaîne chrétienne met en avant des contenus inspirés du gospel et de la foi, destinés à un public hispanophone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox