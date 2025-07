Les nouveautés de la semaine chez Free : ça bouge, lancement de 4 chaînes incluses sur les Freebox, un cadeau important, Free Mobile booste son grand forfait et change le reste etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Free annonce offrir automatiquement Famille by Canal et Eurosport 1 à certains abonnés Freebox Pop fidèles. Plus d’infos… Free lance deux nouvelles chaînes TV originales en exclusivité sur les Freebox, et c’est inclus pour ses abonnés. Il s’agit de Opsis et Dog & Cat TV (bande-annonce). Plus d’infos… Bonne nouvelle pour les Freenautes curieux de l’actualité et de la culture des outre-mer : le bouquet Freebox TV continue de s’étoffer avec l’arrivée, sans surcoût, de deux canaux locaux emblématiques, Kanal Martinique Télévision (KMT) et Kourou Télévision (KTV). Plus d’infos…

Benshi, la 1ère plateforme 100% cinéma et jeunesse débarque sur Oqee by Free et deux nouvelles Freebox (Pop et Ultra), 30 jours sont offerts. Plus d’infos…

Free lance la plateforme de streaming Zone 300 sur Oqee et tous ses supports avec 7 jours gratuits pour les abonnés Freebox. Plus d’infos…

Supporters, à vos télécommandes ! Free ouvre les portes de la Ligue 1 sur 10 canaux disponibles sur toutes les Freebox et Oqee. Plus d’infos…

Free inclut de nouveaux films dans Oqee Ciné gratuitement pour ses abonnés Freebox et Free Mobile (Invasion, Lettres à Juliette, Traquée, 4 enfants et moi, Love Next Door). Plus d’infos…