“Surprise”, Free annonce offrir automatiquement Famille by Canal et Eurosport à certains abonnés Freebox fidèles

Le FAI envoie actuellement un mail à des abonnés Freebox pour leur faire un joli cadeau, l’accès gratuit pendant 12 mois à la trentaine de chaînes de Famille by Canal et la chaîne Eurosport 1, sans engagement ni reconduction automatique. Mieux encore, la mise en clair est déjà active.

Un surprise bienvenue pour certains abonnés Freebox Pop. Free envoie actuellement un e-mail à plusieurs abonnés fidèles pour leur annoncer une bonne nouvelle : l’opérateur leur offre, depuis le 21 juillet, un accès gratuit pendant 12 mois aux chaînes Famille by Canal et à Eurosport 1. Une fois cette période écoulée, l’option sera tout simplement désactivée, sans facturation ni démarche de résiliation. Le bouquet Famille by Canal rassemble plus de 30 chaînes dédiées au divertissement comme POLAR+ pour les amateurs d’enquêtes et de thrillers, Paris Première avec ses programmes originaux et culturels, Olympia TV pour les concerts et spectacles mais aussi contenus jeunesse comme Télétoon+, Piwi+, ou encore Gulli Max. L’ensemble de ces chaînes est accessible aussi bien via le Player TV que via l’application OQEE by Free.

Le sport en direct avec Eurosport 1

Les abonnés concernés bénéficient aussi de Eurosport 1 (canal 33), leur permettant de suivre de nombreux événements sportifs majeurs comme le Tour de France, les Jeux Olympiques dont l’édition de Paris 2024 encore disponible en replay, L’Open d’Australie, Les 24h du Mans ou encore Championnats du monde de ski alpin, entre autres.

Comment en profiter ?

Aucune activation manuelle n’est requise. Il suffit de zapper sur l’une des chaînes du bouquet Famille by Canal ou sur Eurosport 1 (canal 33) pour en bénéficier, directement sur la Freebox Pop ou via OQEE (application TV de Free disponible sur mobile, web et TV connectée). “Nous vous invitons à débrancher et rebrancher votre Player TV Freebox” pour profiter de cette offre, précise le FAI et d’ajouter que celle-ci est réservée “aux abonnés Freebox Pop, non abonnés à Famille by Canal et destinataires de cet email. En cas de changement d’offre ou de déménagement après la réception de cet email, perte de l’accès aux chaines offertes”. L’année dernière, Free a lancé plusieurs opération autour de Famille by Canal; d’abord permettant aux plus rapides d’en profiter sans limite de durée, puis en offrent le bouquet aux autres pendant 12 mois avant de mettre fin à la promotion en décembre dernier, ceux qui n’avaient activé l’une de ces offres, se retrouvaient depuis avec une possibilité de s’abonner au tarif en vigueur soit 4,99€/mois. Cette nouvelle initiative de Free s’inscrit dans une stratégie de fidélisation douce et sans contrainte, fidèle à l’approche de l’opérateur.

