Free Mobile muscle son forfait à 19,99€/mois avec l’inclusion de 4 nouveaux pays en roaming “toujours au même prix”

Les abonnés au Forfait Free 5G peuvent désormais utiliser leur enveloppe de data à l’étranger dans 117 pays, avec l’arrivée de quatre nouvelles destinations (Vietnam, Tanzanie, Moldavie et Palaos, sans dépenser un centime de plus.

Bonne nouvelle pour les globe-trotteurs, Free continue d’améliorer son Forfait Free 5G sans en modifier le tarif. Depuis ce 22 juillet, quatre nouvelles destinations rejoignent la liste des pays inclus dans l’enveloppe de 35 Go/mois utilisable à l’étranger : le Vietnam, la Tanzanie (y compris Zanzibar), la Moldavie et les Palaos.

Ces ajouts portent à 117 le nombre total de destinations incluses, un record à ce niveau de prix sur le marché français. Pour mémoire, ce forfait est proposé avec 350 Go en France métropolitaine à 19,99€/mois. Pour les abonnés Freebox Pop, il est possible grâce à Free Family de disposer de ce forfait avec data illimitée à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois. Les abonnés Freebox Pop eux, en profitent à 9,99€/mois (1 seul forfait); tout le temps.

Cette amélioration s’applique automatiquement à tous les abonnés, qu’ils soient anciens ou nouveaux, sans aucune action requise. Il suffit d’avoir activé les données à l’étranger dans les réglages du téléphone pour profiter du service, que ce soit avec une SIM physique ou une eSIM. Free Mobile ne touchera pas à ses prix à minima jusqu’en 2027.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox