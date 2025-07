Immersion dans les Free Proxi, l’assistance de proximité de Free se dévoile en vidéo

A l’heure où environ 200 Free Proxi sont recensés aux quatre coins de la France, Free met en lumière l’une de ses dernières grandes innovations, l’assistance de proximité dans un cadre de travail optimal.

Free met un coup de projecteur sur ses mini centres Free Proxi. Dans une vidéo relayée sur X par Tiino-X83, on découvre en vidéo l’intérieur de plusieurs centres de proximité et les différentes équipes, cœur du dispositif d’assistance locale que l’opérateur déploie dans toute la France. Bordeaux, Cambrai, Auxerre, Tours et Béziers sont aujourd’hui au programme de la visite.

Loin des centres d’appels impersonnels, les équipes Free Proxi travaillent dans des bureaux à taille humaine, ancrés dans leur territoire. Dans cet extrait, on aperçoit une ambiance chaleureuse, des postes de travail modernes dans des appartements transformés et une équipe soudée prête à accompagner les abonnés avec réactivité. Assez pour se rendre compte visuellement de la description faite par l’opérateur lors du lancement du service en 2022 : “On a simplement installé une petite équipe d’experts à deux pas de chez vous. Petite, parce qu’ils sont 10 maximum : plus pratique quand il s’agit de travailler ensemble (ou de partager une pizza). Experts, parce que non seulement ils connaissent vos équipements Free comme s’ils les avaient conçus, mais ils connaissent aussi votre quartier comme leur poche. Et c’est cette même équipe qui vous suit de A à Z : de la prise de contact jusqu’à la résolution de votre problème. Pas besoin de le réexpliquer à chaque appel, ils sauront qui vous êtes”.

Le rôle de chaque équipes est ainsi d’assurer un suivi personnalisé, résoudre rapidement les incidents techniques, conseiller les abonnés et, si besoin, intervenir directement à domicile.Ce service, inclus dans les offres Freebox et Free Mobile, vise à offrir une assistance rapide (souvent en moins de 15 minutes) tout en réduisant les intermédiaires. L’idée est simple : un seul interlocuteur, situé près de chez vous, pour un service plus humain et réactif.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox