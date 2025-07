Souveraineté numérique : le pari à 1 million d’euros de Scaleway (Iliad) pour garder l’IA en Europe

Filiale cloud du groupe Iliad (Free), Scaleway pèse de plus en plus lourd dans l’écosystème IA. Sponsor vedette du RAISE Summit, qui se tient les 8 et 9 juillet au Carrousel du Louvre, l’opérateur annonce un concours doté d’un million d’euros de puissance de calcul GPU, dévoile une session sur ses clusters NVIDIA H100 et officialise un partenariat stockage de 1,8 petaoctet avec DDN. Décryptage, sans jargon, des enjeux pour les start-ups et pour la “souveraineté numérique” chère à Xavier Niel.

Scaleway, star du rendez-vous parisien de l’IA

Le RAISE Summit a réuni plus de 5 000 participants et 1 500 entreprises au cœur de Paris. Scaleway y tenait le rôle de sponsor vedette, avec un stand XXL et le fireside chat « Unlocking AI’s Potential » animé par son Chief Product Officer Damien Lucas, consacré aux retours d’expérience sur le déploiement de clusters H100 « made in Europe ».

Pour les abonnés Free peu familiers du jargon : un cluster GPU, c’est un “super-ordinateur” composé de dizaines (voire de centaines) de cartes graphiques reliées entre elles. Ces GPU travaillent en parallèle ; résultat : l’entraînement d’un gros modèle d’IA passe de plusieurs semaines à quelques jours.

Un jackpot d’un million d’euros en heures GPU : mode d’emploi

Durant le salon, Scaleway a lancé la compétition « Win up to €1 M in GPU hours ». Le principe : les jeunes pousses IA sélectionnées recevront jusqu’à 1 million € de temps de calcul utilisable sur les clusters H100. Les candidatures sont closes (« Time’s up »), et le jury annoncera les lauréats d’ici fin juillet 2025.

Un H100 coûte, à l’heure d’entraînement, l’équivalent d’une petite voiture citadine. Pour une start-up, disposer d’un tel crédit, c’est économiser des centaines de milliers d’euros et surtout gagner des mois sur sa feuille de route.

Côté compétition « RAISE the Stakes », le premier prix a déjà été remporté le 16 juillet par Hirundo, spécialiste israélien du “machine unlearning”, qui empoche une partie des 5 M € de dotation globale, GPU inclus. Les finalistes européens (dont la start-up allemande FlyPix AI) devraient également bénéficier d’allocation GPU, signe que Scaleway veut arroser tout l’écosystème.

Sous le capot : un super-cluster H100 épaulé par 1,8 PB de stockage

Pour tenir la promesse, Scaleway s’appuie sur un super-cluster H100 interconnecté à 1,8 petaoctet de stockage flash fourni par DDN. Ce couple GPU + stockage haute performance assure une alimentation de données sans goulots d’étranglement : indispensable quand un modèle avale plusieurs Go par seconde pendant l’entraînement.

Pour imager cela avec un exemple concret : si l’on compare le flux de données à un tuyau d’arrosage, une simple connexion disque SATA est un robinet de cuisine ; le cluster Scaleway/DDN ressemble plutôt à une borne d’incendie (assez de débit pour nourrir simultanément des dizaines de GPU affamés)

Ce qu’il faut retenir (et pourquoi ça concerne aussi les Freenautes)

Puissance locale : l’infrastructure est hébergée dans les datacenters franciliens à refroidissement « adiabatique » de Scaleway, limitant l’empreinte carbone.

Souveraineté numérique : Xavier Niel répète vouloir éviter que les données européennes partent chez les hyperscalers US. Offrir des crédits GPU « 100 % Europe » va dans ce sens.

Effet domino : des start-ups boostées par ce jackpot pourraient, demain, proposer des services IA francophones intégrés à la Freebox ou au réseau Free Mobile.

Rendez-vous fin juillet pour connaître les projets gagnants et la répartition du million d’euros de GPU. Univers Freebox suivra de près la feuille de route de Scaleway… et les retombées pour l’écosystème Free.

