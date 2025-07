Free baisse encore fortement la data de son forfait Série Free, sans toucher au prix et s’adapte aux offres rivales

Nouveau changement pour le forfait Série Free. L’opérateur réduit une nouvelle fois l’enveloppe de data en France (de 160 à 120 Go), tout en conservant les avantages à l’étranger. L’offre reste proposée au même tarif, mais perd encore en générosité. Free Mobile ne fait que suivre le mouvement chez la concurrence.

Encore une cure d’amincissement pour la Série Free. Free Mobile ajuste à nouveau son forfait Série Free, une offre temporaire réservée aux nouveaux abonnés. Après une première baisse de l’enveloppe data en France début juillet, l’opérateur franchit une nouvelle étape en réduisant encore la quantité de données incluses.

La nouvelle version du forfait Série Free inclut désormais 120 Go de data en France métropolitaine en 5G, contre 160 Go précédemment et 200 Go encore en juin. Le tarif reste inchangé à 8,99 €/mois pendant un an, avant de basculer automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99 €/mois.

Malgré cette baisse en France, Free Mobile maintient les appels et SMS illimités depuis les DOM, ainsi qu’une enveloppe stable de 35 Go de data utilisables en roaming depuis l’Europe et les DOM, en 4G ou 5G selon la couverture disponible. L’application TV Oqee by Free est incluse.

De côté de la concurrence, Red by SFR propose 120 Go en 5G à 8,99€/mois, Bouygues Telecom lui affiche une offre 100 Go à 9,99€/ tout comme Sosh. Free Mobile s’adapte donc à la concurrence.

