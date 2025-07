Booster du forfait à 2 € : Free Mobile remonte déjà la data, et le tarif aussi

Free Mobile continue de faire évoluer discrètement l’option Booster de son forfait à 2 € (ou à 0€ pour les abonnés Freebox). Dix jours après avoir drastiquement réduit l’enveloppe data à 10 Go pour 4,99 €/mois, l’opérateur rehausse à nouveau le volume… mais aussi le tarif. Dans le même temps, Bouygues telecom et Sosh lancent des offres similaires.

La valse des changements se poursuit. Les nouveaux souscripteurs au grand Booster de Free Mobile bénéficient désormais de 20 Go de données en France (contre 10 Go précédemment) et des appels illimités, pour un tarif revu à la hausse à 5,99 €/mois. Ainsi, un abonné qui choisit aujourd’hui le forfait à 2 € et ajoute cette option devra désormais s’acquitter de 7,99 €/mois au total, contre 5,99 €/mois avec 40 Go il y a seulement quelques semaines. Un abonné Freebox pourra lui profiter de cette nouvelle formule à 5,99€/mois.

Des changements successifs en quelques semaines

Juin 2025 : l’option Booster incluait 40 Go pour 3,99 €/mois.

Début juillet : l’enveloppe a chuté à 20 Go, le tarif est inchangé.

Mi-juillet : nouvelle baisse à 10 Go, le prix a augmenté à 4,99 €/mois.

Aujourd’hui : Free remonte à 20 Go, mais le tarif grimpe à 5,99 €/mois.

Les anciens abonnés conservent leur version du Booster tant qu’ils ne modifient pas leur offre. En revanche, les nouveaux clients ou ceux qui changent de formule devront s’acquitter des nouveaux tarifs, avec 10 € de frais d’activation à la clé. L’autre option qui permet de profiter de 1 Go de data avec les appels illimités pour 0€, reste pour l’instant inchangée.

Du côté de la concurrence, Red by SFR propose une offre 10 Go à 5,99€/mois, Bouygues Telecom affiche lui un forfait 20 Go à 7,99€/mois tout comme Sosh et Free Mobile.

