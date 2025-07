Free Mobile décide d’amaigrir encore plus son grand booster forfait 2€ tout en augmentant le prix, pas intéressant

Nouveau coup de rabot sur le plus gros Booster du forfait à 2 € de Free Mobile. Après une première réduction de l’enveloppe data en juin, l’opérateur abaisse une nouvelle fois le volume de données incluses tout en augmentant le tarif. Les nouveaux souscripteurs sont les seuls concernés.

Free Mobile revoit à la baisse, une fois encore, l’option Booster de son forfait à 2 € (ou gratuit pour les abonnés Freebox). Cette offre, qui permet de transformer le petit forfait en solution plus complète avec appels illimités et enveloppe data plus généreuse, subit une seconde cure d’amincissement en quelques semaines.

Il y a un mois à peine, le Booster proposait encore 40 Go en France et 15 Go en Europe pour 3,99 €/mois. Puis, Free avait déjà réduit ce volume à 20 Go en France et 10 Go en Europe… sans modifier le prix. Désormais, un nouveau changement intervient : les nouveaux abonnés doivent se contenter de 10 Go de data seulement, pour un tarif en hausse à 4,99 €/mois.

Concrètement, un abonné qui souhaite souscrire aujourd’hui au forfait 2 € et l’enrichir avec le Booster devra débourser 6,99 €/mois pour bénéficier des appels illimités et de 10 Go de data, contre 5,99 € auparavant pour quatre fois plus de données.

Un changement qui ne s’applique pas aux anciens abonnés, qui conservent leur enveloppe de data initiale tant qu’ils ne modifient pas leur offre. Mais pour les nouveaux clients, ou ceux souhaitant basculer vers le Booster actuel, il faudra également s’acquitter de 10 € de frais d’activation.

L’autre option à 0 € permettant d’obtenir 1 Go de data et les appels illimités reste inchangée pour l’instant. Mais ces évolutions marquent un net recul de l’attractivité du Booster du forfait à 2 €, qui servait jusqu’ici d’alternative low-cost assez généreuse pour les petits consommateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox