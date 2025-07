Free met fin à un service à destination des abonnés Freebox après seulement 4 ans d’existence

Lancée en 2021, l’assistance Freebox sur WhatsApp semble vivre ses derniers instants. Désormais, les demandes sont redirigées vers le service téléphonique au 3244.

Clap de fin pour un canal d’assistance jugé pratique par certains abonnés Freebox. Introduit discrètement en mars 2021, le service client de Free via WhatsApp ne sera bientôt plus accessible. L’opérateur informe désormais les utilisateurs que « la gestion des abonnements est dorénavant prise en charge par téléphone », les invitant à composer le 3244 pour toute demande.

Cette évolution a été relayée par Tiino-X83, membre actif de la communauté Free, qui précise sur X (ex-Twitter) qu’un message automatique s’affiche désormais lorsqu’on tente de contacter Free via l’application de messagerie : impossible à première vue de poursuivre la conversation, le lien renvoie directement vers l’assistance téléphonique.

À son lancement, le service via WhatsApp avait pourtant été salué pour sa proximité et sa souplesse. Il permettait aux abonnés de bénéficier d’un contact personnalisé avec un conseiller (le même pendant 72h), et d’échanger facilement fichiers, captures d’écran, ou encore tutoriels vidéo. Accessible à certains abonnés via la rubrique “Nous contacter” du site de Free, ce canal n’a semble t-il jamais été généralisé à l’ensemble du territoire. Free recentre donc son support client sur Free Proxy, son assistance de proximité qui ne cesse se déployer tout en privilégiant désormais les canaux traditionnels comme le 3244.

