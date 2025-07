Orange offre la 5G à ses abonnés encore en 4G pendant l’été, voici comment en profiter

Orange relance en 2025 son opération 5G gratuite pour l’été, permettant à ses clients 4G équipés d’un smartphone compatible de tester la 5G pendant deux mois. Une offre temporaire à activer manuellement, cette fois.

Après l’avoir proposée durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, Orange remet en place son offre de découverte de la 5G pour ses clients encore sur l’ancien réseau mobile. Cette initiative peut permettre à améliorer l’expérience connectée lors des grands événements, en donnant temporairement accès à la 5G sans frais supplémentaires.

Les clients disposant d’un forfait 4G chez Orange et d’un smartphone compatible 5G peuvent activer cette option gratuitement. Aucune modification de contrat n’est nécessaire, et l’option permet d’accéder au réseau 5G dans les zones couvertes, sous réserve de réglages compatibles sur le téléphone.

Crédit : Univers Livebox

Contrairement à l’an dernier où l’activation était automatique, l’édition 2025 nécessite une action manuelle. Deux options s’offrent à vous :

Cliquer sur le lien reçu par SMS de la part d’Orange

Se rendre dans l’application Orange et Moi ou dans son espace client en ligne via ce lien. Pensez à vérifier que votre appareil prend bien en charge la 5G avant de procéder à l’activation.

L’activation de l’option est possible jusqu’au 20 août 2025. Une fois activée, la 5G sera disponible pendant deux mois, automatiquement, dans les zones couvertes et si votre configuration réseau le permet. Au terme des deux mois, l’option prendra fin automatiquement. Les clients 4G retrouveront alors leur débit initial. Pour continuer à bénéficier de la 5G après cette période, il faudra souscrire un forfait compatible, comme ceux des gammes premium Orange ou certaines offres Sosh. A noter cependant, la plupart de ces forfaits ne sont pas vraiment les plus compétitifs d’un point de vue tarifaire.

Source : Univers Livebox

