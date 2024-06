Orange annonce offrir et activer sa 5G pour tous ses abonnés, même Sosh

Pour faire goûter à sa 5G et séduire tout en désaturant au maximum son réseau 4G pendant l’été et les JO, Orange active la 5G gratuitement dès ce lundi et ce pendant 3 mois sur les forfaits de tous ses abonnés dont le smartphone est compatible.

Dès ce lundi 3 juin et jusqu’au 8 septembre prochain, Orange va activer la 5G sur les forfaits de tous ses abonnés disposant d’un smartphone compatible même si leur forfait est 4G, le tout sans surcoût. Cette bascule qui devrait concerner la moitié des 22 millions d’abonnés mobiles de l’opérateur dont ceux de Sosh, n’est pas seulement une opération séduction visant à initier ses clients à la 5G et espérer qu’ils franchissent le pas à l’avenir même si Jean-François Fallacher, directeur du groupe en France ne le cache pas dans les lignes du Journal du Dimanche : « Cette offre est une manière de marquer le coup et de faire goûter à nos clients le confort d’utilisation de la 5G ».

Opérateur connecteur de grands événements comme le Tour de France et partenaire premium des JO de Paris, Orange n’aura pas le droit à l’erreur cet été en matière de connectivité, surtout que les 15 millions de touristes attendus basculeront sur son réseau à l’occasion des jeux olympiques. Pour ne pas saturer son réseau 4G et éviter un back-out ou de fortes perturbations, l’opérateur historique a fait le choix d’un dégorgement des bandes 4G par la sa 5G, c’est d’ailleurs l’une des missions premières de cette technologie depuis sans lancement.

Les abonnés d’Orange qui ne souhaiteront pas goûter à la 5e génération de téléphonie mobile pourront désactiver cette option depuis leur smartphone. Après le 8 septembre, les abonnés ayant profité de la 5G rebasculeront sur la 4G sans modification de leur forfait initial. Pour assurer une connexion optimale, Orange a installé des antennes temporaire supplémentaires, on parle d’une dizaine dans Paris et d’une cinquantaine en France, de quoi écouler le trafic mobile plus rapidement. Les regards seront rivés aussi pendant les JO sur Enedis, son réseau devra aussi tenir le coup.

Source : Journal du Dimanche (version papier).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox