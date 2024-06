Free envoie un mail à ses abonnés pour les appâter

“Rentre dans le game” jusqu’au 10 juin avec Free. L’opérateur fait gagner des milliers de cadeaux dans ses 230 boutiques, et le fait savoir à ses abonnés.

“Rendez-vous dans l’une de nos 230 boutiques pour tenter de gagner de nombreux cadeaux : smartphones Samsung, écouteurs sans fils, places pour la finale du Top 14 avec CANAL+, places pour assister à un évènement Netflix, places de cinéma, mais encore des abonnements Cafeyn, des goodies“, annonce Free actuellement à ses abonnés à travers une campagne d’information par mail. L’objectif est clair, les inciter à se rendre en boutique d’ici le 10 juin prochain afin de leur faire gagner de nombreux lots.

Pour participer, il suffit ainsi de se rendre dans une boutique Free, de scanner le QR code présent sur l’affiche totem, et de remplir un formulaire en ligne avant de tourner la roue digitale. La participation est limitée à une participation par personne., il n’est pas nécessaire d’être abonné à l’opérateur.

Dans le détail sont à gagner, 12 500 codes d’accès à un mois offert sur Cafeyn, le service de presse en ligne. Mais aussi des smartphones Samsung Galaxy (S24+, A55), Xiaomi Redmi Note 12 Pro + 5G Blanc, des places pour l’expérience inédite Tea Time Bridgerton de Netflix, des maillots de football dédicacés ou encore des places la finale du Top 14 mais aussi la J1 et J2, et des tickets de cinéma pour le film Paradis Paris et Elyas.

On retrouve également diverses cadeaux plus accessoires comme des raquettes de plage, Tote Bag et peluches Samsung x Jeux Olympiques, des lunchbox, tasses et tapis de souris Xiaomi, Tote Bag et sacs de voyage Canal+.

