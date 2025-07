Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : plusieurs fonctionnalités débarquent pour les abonnés Freebox, Ligue 1+ arrive etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

Des nouveautés pour les Freenautes : l’application Freebox Connect s’enrichit sur iOS et Android. Clavier virtuel pour les abonnés Freebox Révolution et Delta, contrôle de la LED du serveur des Freebox et accès aux programmes d’Oqee, Free peaufine son application de gestion de Freebox avec une mise à jour grand public bienvenue. Plus d’infos

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer sans frais, Star Wars, Marvel, football et horreur sont au rendez-vous. Plus d’infos…

Free dévoile une nouvelle liste de smartphones où l’installation d’Oqee est simplifiée, de nombreux modèles Xiaomi concernés. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile baisse fortement la data de son forfait Série Free sans toucher au prix. Le forfait inclut désormais 160 Go de data en France, contre 200 Go précédemment. Une réduction de 40 Go qui pourrait décevoir les gros consommateurs de données mobiles. En contrepartie, Free augmente l’enveloppe de data utilisable en itinérance européenne, passant de 30 Go à 35 Go. Plus d’infos…

Free Mobile : les tous nouveaux Samsung Galaxy Z Flip7, FE et Z Fold7 déjà en précommande avec des promos. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free officialise l’arrivée de Ligue 1+ sur les Freebox et l’application Oqee, d’autres détails dévoilés. Dès le 5 août prochain, les abonnés Freebox pourront souscrire à Ligue 1+ depuis le canal 37, soit 10 jours avant le lancement officiel de la chaîne. Plus d’infos…

Free annonce mettre fin à l’une de ses applications lancée il y a 10 ans, au profit d’une autre, il s’agit de Free Assistance. Plus d’infos…

Après des débuts discrets et une annonce de Free, le déploiement de la 4G 900 MHz chez l’opérateur se poursuit. Bordeaux apparaît comme un nouveau terrain d’expérimentation à grande échelle, en attendant une généralisation dans d’autres métropoles françaises. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox