Free Mobile baisse fortement la data de son forfait Série Free sans toucher au prix

Free ajuste son forfait Série Free avec un peu plus de data en Europe, et moins en France.

Free vient d’annoncer une mise à jour de son forfait Série Free, destiné exclusivement aux nouveaux abonnés. Cette offre, reste proposée à 8,99 € par mois, mais subit quelques ajustements au niveau des enveloppes de données.

Le forfait inclut désormais 160 Go de data en France, contre 200 Go précédemment. Une réduction de 40 Go qui pourrait décevoir les gros consommateurs de données mobiles. En contrepartie, Free augmente l’enveloppe de data utilisable en itinérance européenne, passant de 30 Go à 35 Go. Une bonne nouvelle pour les voyageurs réguliers dans l’Union européenne. Comme d’habitude, une fois la première année passée, l’offre rebascule vers le forfait Free 5G à 19.99€/mois.

Un nouveau positionnement face à la concurrence, mais qui rend le forfait tout de même moins attractif que certaines offres, comme celle de Red by SFR, qui pour le même prix propose 200 Go en France et 38 Go en UE et dans les DOM, là aussi en 5G. Sosh, pour sa part, dispose d’un forfait 150 Go en France et 40 Go en DOM pour 1€ de plus par mois, tout comme Bouygues Telecom avec cette fois seulement 35 Go en Europe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox