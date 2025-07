La nouvelle plateforme Ligue 1+ est dévoilée, on vous dit tout sur les offres proposées

La plateforme qui diffusera la Ligue 1 a enfin été présentée par la LFP.

Après le Pass Ligue 1 (via Amazon) et DAZN, la Ligue de Football Professionnel (LFP) se lance dans l’aventure du streaming avec Ligue 1+, sa propre plateforme. Prévue pour un lancement le 15 août 2025, elle diffusera huit matchs par journée, tandis que l’affiche du samedi soir restera temporairement sur beIN Sports. Depuis l’échec retentissant de Mediapro et sa chaîne Téléfoot, la LFP peine à stabiliser la diffusion de ses compétitions. Avec Ligue 1+, elle prend une décision inédite : ne pas vendre ses droits, mais les exploiter elle-même. Les revenus des abonnements seront ainsi directement redistribués aux clubs.

C’est parti pour Ligue 1+

Inspirée des plateformes comme DAZN, L1+ proposera une diffusion en direct et en replay de huit matchs sur neuf chaque week-end. Le neuvième, le match du samedi soir, restera sur beIN Sports durant la première saison, mais sera disponible en replay sur L1+ dès minuit.

Deux émissions hebdomadaires viendront enrichir le dispositif : l’une diffusée le samedi soir, l’autre le dimanche à 19h15, avant le dernier match. La prise d’antenne débutera une heure avant le coup d’envoi, un point régulièrement critiqué chez les précédents diffuseurs. Ligue 1+ proposera plusieurs formules dès son lancement :

14,99 €/mois : deux utilisateurs, avec engagement, tous équipements.

19,99 €/mois : deux utilisateurs, sans engagement, tous équipements.

14,99 €/mois : un utilisateur, sans engagement, accessible uniquement sur mobile, tablette et PC.

Une offre jeunes (-26 ans) à 9,99 €/mois, sans engagement, arrivera un peu plus tard.

L’application Ligue 1+ n’est pas encore disponible. D’ici le 15 août, la LFP vise une disponibilité sur iOS, Android et, potentiellement, via des services comme Amazon Channels pour toucher un large public rapidement. DAZN distribuera également le service.

Côté éditorial, L1+ réunira des visages familiers du Pass Ligue 1 et de DAZN : Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Lesly Boitrelle, Xavier Domergue, Sébastien Dupuis, Benoit Cheyrou et Smaïl Bouabdellah seront de la partie pour commenter les matchs. Pour marquer le lancement, le match Nantes-PSG du 17 août sera diffusé gratuitement, tout comme le magazine dominical de 19h15.

