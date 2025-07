SFR dégaine sa nouvelle Box 10+ avec WiFi 7 et rejoint enfin ses rivaux mais la réserve d’abord à quelques abonnés

SFR dévoile une nouvelle génération de box compatible Wi-Fi 7. Avec sa Box 10+, l’opérateur complète son retard technologique sur ses rivaux Free, Orange et Bouygues Telecom, tout en intégrant des fonctions axées sur la connectivité, l’écoconception et l’accessibilité.

Après Free avec la Freebox Ultra, puis Bouygues Telecom avec sa Bbox WiFi 7 et Orange et sa Livebox 7, c’est désormais au tour de SFR de passer à la vitesse supérieure. L’opérateur vient d’annoncer le lancement de la SFR Box 10+, un modèle compatible Wi-Fi 7, pensé pour accompagner les usages les plus exigeants des foyers connectés. Ce nouveau serveur sera propsosé en avant-première cet été à une sélection de clients SFR “parmi les plus fidèles” avant d’être généralisé à la rentrée de septembre. Restera alors à connaître son prix.

Avec cette nouvelle box, SFR rejoint enfin ses concurrents sur le terrain du Wi-Fi 7. Dotée d’une connectivité tri-bande certifiée par la Wi-Fi Alliance, la Box 10+ promet des débits jusqu’à trois fois supérieurs à ceux du Wi-Fi 6, grâce notamment à l’inclusion de deux répéteurs Wi-Fi 7 bi-bande.

Compatible avec la fibre GPON et XGS-PON, elle offre des débits symétriques allant jusqu’à 8 Gbit/s et intègre quatre ports Ethernet, dont un port 10 Gbit/s natif, pour répondre aux besoins filaires les plus exigeants. “La Box 10+ est par ailleurs la seule Box du marché à proposer un module de connectivité Thread pour relier des objets connectés basse consommation, tels que des capteurs de mouvement, des prises connectées ou des interrupteurs intelligents”, précise l’opérateur.

Conçue dans une démarche d’écoresponsabilité, la SFR Box 10+ intègre 91 % de plastique recyclé et un emballage sans plastique. Elle est certifiée TÜV Rheinland, facilement recyclable et reconditionnable. Des fonctionnalités d’économie d’énergie sont également intégrées, dont un mode éco programmable et une mise en veille profonde à venir.

SFR mise aussi sur l’accessibilité, avec un design vertical aux allures de Livebox 7, développé en partenariat avec l’association HandiCaPZéro. Un marquage en braille, un écran tactile E-Ink et une connectique repensée sont prévus pour une meilleure expérience utilisateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox