Xavier Niel progresse encore parmi les grandes fortunes françaises, le fondateur de Free pèse 27,9 milliards d’euros

Le magnat des télécoms et des médias grimpe au 7e rang et gagne deux places dans le classement 2025 des 500 plus grandes fortunes professionnelles de Challenges, porté par la croissance de son groupe Iliad.

Xavier Niel poursuit son ascension dans les hautes sphères de la richesse tricolore. Selon le nouveau classement établi par Challenges, l’entrepreneur voit sa fortune augmenter de 5,8 milliards d’euros sur un an à 27,9 milliards d’euros. Cette progression lui permet de grimper de la 9e à la 7e place du palmarès 2025 des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France.

Cette performance s’inscrit dans une dynamique solide portée par le développement du groupe Iliad. Présent dans huit pays européens, le groupe de télécoms de Xavier Niel s’impose désormais comme le cinquième opérateur du continent, avec un chiffre d’affaires dépassant les 10 milliards d’euros.

Alors que les géants du luxe connaissent un repli sauf Hermès qui en profite pour rafler la première place à LVMH, la croissance des activités numériques et télécoms confirme leur rôle moteur dans l’économie française. Xavier Niel, est également à l’origine de Station F et impliqué dans de nombreux médias.

Toujours dans le numérique, le fondateur d’OVH Cloud, Octave Klaba a quant à lui vu sa fortune bondir de 140% de plus d’un milliard d’euros, pour atteindre 1,75 milliard d’euros. Ce proche de Xavier Niel a vu fin 2024 sa participation franchir les 81 % du capital du groupe spécialisé dans le cloud et l’hébergement (chiffre d’affaires de 993 millions d’euros).

Au niveau du top 10 du classement 2025, la famille Hermès arrive ainsi en tête avec une fortune de 163,4 milliards d’euros et devance Bernard Arnault et sa famille (116, 7 milliards). Suivent Alain et Gérard Wertheimer (95 milliards d’euros), Françoise Bettencourt Meyers et sa famille (73,8 milliards d’euros), Laurent, Marie-Hélène et Thierry Dassault (35,6 milliards d’euros), Rodolphe Saadé (35 milliards d’euros), Xavier Niel (27,9 milliards d’euros), Gérard Mulliez ( 25,9 milliards d’euros), François Pinault (15 milliards d’euros)et enfin Emmanuel Besnier (14,1 milliards d’euros).

