SFR : révélations sur les causes de la méga-panne du 16 juin qui touché ses abonnés

Selon les informations du Monde, la panne massive qui a frappé le réseau de SFR le mois dernier trouve son origine dans le déploiement d’un correctif de sécurité qui a mal tourné.

Le 16 juin 2025 restera dans les mémoires des abonnés SFR comme une journée de galère numérique. En fin de matinée, une panne massive a paralysé les services de l’opérateur sur l’ensemble du territoire, affectant les connexions mobiles, appels impossibles, SMS bloqués, navigation internet hors-service.

Dans un communiqué publié le lendemain, SFR a précisé que l’incident avait pour origine un dysfonctionnement sur une plateforme de services située au cœur du réseau, provoquant des coupures aléatoires dans toute la France.

Si la cause exacte est restée floue, Le Monde a pu en dévoiler les ressorts le 7 juillet grâce à des échanges internes entre la direction de SFR et ses salariés dont il a eu accès. Selon ses révélations, la panne trouve son origine dans le déploiement d’un correctif de sécurité sur les routeurs professionnels de l’opérateur. Cette mise à jour considérée comme routinière avait pour but de combler une faille technique, elle a été appliquée en pleine matinée, mais moins d’une heure après le lancement de l’opération, près d’une centaine de routeurs sont tombés en panne simultanément, affectant quelque 20 000 clients entreprises.

Mais l’impact ne s’est pas limité à cette clientèle. Ce dysfonctionnement a entraîné une saturation des deux points de présence principaux du cœur de réseau mobile de SFR, éléments névralgiques chargés de faire transiter le trafic entre les antennes et Internet. Résultat, c’est l’ensemble du réseau mobile qui a été paralysé. Les défaillances initiales ont provoqué un effet de bord sur le cœur du réseau, dont la capacité du trafic s’est trouvée réduite à seulement 20 %. Une chute brutale qui a entraîné la perte de service pour la quasi-totalité des abonnés mobiles, y compris ceux d’opérateurs tiers utilisant l’infrastructure de SFR. Le rétablissement a été progressif et complet seulement aux alentours de 23 heures.

Face à l’ampleur des perturbations, la direction de SFR a lancé un audit interne afin de déceler à quel niveau l’erreur s’est produite . L’opérateur a aussi offert une enveloppe de 100 Go de data mobile à ses clients en guise de compensation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox