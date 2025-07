Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : coup de boost pour toutes les Freebox, Canal avoue son arnaque, et Pop !

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs … 7 juillet 2015 : le forfait mobile Free devient la première offre sans engagement à moins de 20€/mois incluant le roaming depuis tous les pays de l’Union Européenne Si Free a été le 1er opérateur à inclure dès 2013 le roaming depuis un pays d’Europe dans un forfait à moins de 20€/mois sans engagement, l’opérateur a ensuite constamment enrichi ses « Pass Destination » en incluant d’autres pays. Le 15 juillet 2015, il les a étendu à tous les pays de l’Union Européenne sans surcoût. Le forfait mobile Free comprenait alors les appels illimités depuis le pays de l’UE vers ce même pays et vers la France métropolitaine 35 jours par année civile et par pays de l’UE . Mais aussi les SMS/MMS illimités et l’internet mobile en 3G jusqu’à 3 Go/mois (décompté de l’enveloppe Internet du Forfait Free) 35 jours par année civile. Il en allait de même pour les communications reçues qui sont incluses dans le Forfait mobile Free. La fin des frais d’itinérances dans toute l’Union européenne a quant à elle été actée par Bruxelles en juin 2017. 7 juillet 2020 : lancement de la Freebox Pop Déjà quatre ans pour la petite box de Free. Le 7 juillet 2020 avait lieu une keynote exceptionnelle, dans les jardins du siège d’Iliad pour présenter le nouveau né des offres Freebox : la Pop. Après des mois de retard, cette nouvelle box était attendue au tournant et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas déçu. En plus d’un prix assez concurrentiel, on retrouvait pour la première fois des débits partagés, une toute nouvelle interface TV désormais bien connue du nom de Oqee, un répéteur WiFi inclus… Il y avait du choix ! Sans oublier l’avantage le plus attirant pour un client Free et Free Mobile : la possibilité d’avoir un forfait (à l’époque 4G) illimité pour 9.99€/mois. En plus de cette présentation, Xavier Niel en avait profité pour présenter le tout nouveau service Free Ligue 1 qui sera lancé le mois suivant et d’annoncer une grosse mise à jour pour toutes les Freebox, qui boostera leur WiFi. Le lancement de la Freebox Pop a également marqué la fin de deux offres , du moins en terme de commercialisation : les Freebox One et Crystal. Un début d’été 2020 très chargé pour Free. Si vous voulez revoir le lancement de cette box, voici le replay :

10 juillet 2020 : Canal+ reconnaît sa culpabilité de vente forcée

Carton rouge pour Canal+. Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné le mercredi 10 juillet 2020 la filiale de Vivendi pour “vente forcée”, laquelle écope d’une amende comprise entre 3 et 5 millions d’euros. Assez rare pour le noter, cette décision a été rendue dans le cadre d’une procédure de « plaider-coupable ». En somme, le groupe dirigé par Maxime Saada a lui même reconnu sa culpabilité en avouant avoir été auteur de « ventes sans commande préalable ». Canal+ évitait ainsi un procès et acceptait directement la condamnation.

Dans le détail, l’affaire a commencé en décembre 2017: Canal+ a commencé à informer ses clients ayant au moins 1 an d’ancienneté, de la modification à venir de leur offre. A compter de février 2018, ces derniers bénéficieraient de l’abonnement Canal+ ou Canalsat dans leur abonnement moyennant 2 à 5 euros de plus par mois. Ces derniers pouvaient alors conserver leur offre “en faisant la démarche de refuser la nouvelle offre”, explique le tribunal de Nanterre lequel a jugé que “cette pratique commerciale consistant à placer les clients dans l’obligation de refuser une offre pour ne pas avoir à payer le montant correspondant à celle-ci, constitue une vente forcée.

12 juillet 2021 : Bouygues Telecom se met à la publicité ciblée sur ses box

“La TV segmentée devient aujourd’hui une réalité pour 1,5 million de foyers équipés d’une Bbox “ en fibre optique, a annoncé en juillet 2021 Bouygues Telecom. Une pratique qui depuis est bien plus répandue, mais qui était encore rare chez les opérateurs à l’époque puisque seul Orange jusque là avait commencé à déployer cette technologie visant à proposer des publicités basées sur les habitudes de visionnage de l’abonné.

13 juillet 2020 : le WiFi des Freebox considérablement amélioré

Comme promis lors du lancement de la Freebox Pop, Free déployait le 13 juillet 2020 une mise à jour pour les Freebox Server de Delta, Révolution, Pop, One et Mini 4K. Estampillée 4.2.0, cette mise à jour apporte notamment une grosse amélioration du Wifi, qui va presque doubler le débit et augmenter la portée, avec d’autres améliorations comme un QR Code pour se connecter au WiFi sur l’afficheur de la box et une refonte du contrôle parental.

13 juillet 2021 : Oqee débarque pour la première fois en mobilité sur iOS et sur l’Apple TV

Une nouvelle expérience TV directement dans votre smartphone. Pour la première fois le 13 juillet 2021, les abonnés Freebox Pop et Delta ont pu profiter de l’interface maison du Player Pop et de Freebox TV depuis leur iPhone, iPad et l’Apple TV. En effet, l’application Oqee a fait son apparition ce jour là sur l’App Store, Le Google Play Store a suivi ensuite. La disponibilité d’Oqee a bien évolué puisque désormais tous les abonnés Freebox (Révolution, mini 4K, HD, Crystal et One) et la plupart des abonnés Free Mobile, peuvent en profiter sur smartphones, tablettes, Apple TV, navigateur et TV connectées.

13 juillet 2021 : Amazon dévoile le prix de son pass Ligue 1

Il était très attendu, le pass Ligue 1 lancé par Amazon après avoir récupéré les droits du championnat avait enfin un prix officiel ce 13 juillet 2021. 12.99€/mois pour visionner l’ensemble des matchs proposés par Amazon. Cette offre avait fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le milieu puisqu’il s’agissait du premier partenariat de la LFP avec un service de streaming majeur. Cependant, le pass Ligue 1 n’existe maintenant plus, remplacé par DAZN, qui a finalement cessé l’aventure au profit d’une plateforme éditée directement par la LFP…

