Après son énorme panne, SFR s’explique et annonce un cadeau pour ses abonnés mobiles touchés, même chez RED

SFR promet 100 Go d’internet mobile pour compenser une journée noire.

Le 16 juin 2025 restera dans les mémoires des abonnés SFR comme une journée de galère numérique. En fin de matinée, une panne massive a paralysé les services de l’opérateur sur l’ensemble du territoire, affectant à la fois les connexions mobiles et fixes. Appels impossibles, SMS bloqués, navigation internet hors-service : les conséquences se sont fait sentir immédiatement, et des dizaines de milliers d’utilisateurs ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux. Sur la plateforme Downdetector, plus de 10 000 signalements ont été enregistrés en quelques heures, confirmant l’ampleur de l’incident. Et la résolution ne s’est faite que tard dans la soirée.

Une panne localisée au cœur du réseau

Dans un communiqué publié dans la soirée du 17 juin, SFR a précisé que l’incident avait pour origine un dysfonctionnement sur une plateforme de services située au cœur du réseau, provoquant des coupures aléatoires dans toute la France. Les grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse ou Strasbourg ont été particulièrement touchées. L’impact a varié selon les régions et les types d’abonnement, affectant de manière inégale les lignes fixes et mobiles.

Pour tenter d’apaiser la colère de ses abonnés, SFR a annoncé un geste commercial inédit : tous les clients mobile de SFR et RED by SFR recevront 100 Go d’internet mobile supplémentaires, automatiquement attribués “dans les prochains jours”. Aucune action ne sera requise de la part des utilisateurs.

La panne n’a pas concerné uniquement les clients SFR. Plusieurs opérateurs virtuels utilisant son infrastructure, comme Syma Mobile, Prixtel, Coriolis ou La Poste Mobile, ont également rencontré des dysfonctionnements.

