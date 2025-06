TF1 annonce que ses chaînes et ses contenus débarqueront bientôt sur Netflix grâce à un partenariat jamais vu en France

TF1 et Netflix nouent un partenariat stratégique pour enrichir l’offre de divertissement en France à partir de l’été 2026.

Un accord encore jamais pour l’été 2026. Le paysage audiovisuel français évolue une fois de plus avec l’annonce d’un partenariat inédit entre TF1, premier groupe audiovisuel français, et Netflix, le géant mondial du streaming. Cette collaboration stratégique vise à proposer aux abonnés français de Netflix une sélection élargie de contenus issus du catalogue de TF1, marquant une nouvelle étape dans la convergence entre télévision traditionnelle et plateformes numériques.

Ainsi, le catalogue de TF1 mais aussi l’ensemble des chaînes du groupe seront disponibles directement sur la plateforme du leader du streaming mondial, pour les abonnés à une de ses offres. Ce rapprochement s’inscrit dans la continuité d’une coopération fructueuse entre les deux acteurs, déjà partenaires sur plusieurs coproductions remarquées telles que Les Combattantes, L’Agence ou encore Tout le bleu du ciel. Désormais, l’accord va bien plus loin : une sélection de programmes emblématiques de TF1 sera accessible sur Netflix, aux côtés de succès français comme Lupin, Nouvelle École ou Ad Vitam, et de séries mondiales attendues telles que Squid Game saison 3, Stranger Things saison 5 ou Wednesday saison 2.

« Je me réjouis de ce nouveau partenariat avec Netflix, avec qui nous avons déjà noué des relations solides à travers des coproductions ambitieuses ces derniers mois, » déclare Rodolphe Belmer, PDG du Groupe TF1. « Alors que les habitudes du public évoluent vers le visionnage à la demande et que la fragmentation des audiences s’accentue, cette alliance sans précédent permettra à nos programmes de qualité et populaires d’atteindre des audiences inégalées et d’ouvrir de nouveaux horizons publicitaires, dans un environnement qui s’articule parfaitement avec notre plateforme TF1+. »

De son côté, Greg Peters, co-PDG de Netflix, souligne l’importance de cette collaboration pour renforcer l’offre française de la plateforme : « C’est un partenariat inédit qui s’appuie sur nos forces pour offrir aux spectateurs le meilleur du divertissement associé à la meilleure expérience de découverte. En nous associant au premier diffuseur français, nous offrirons aux spectateurs français encore plus de raisons de venir sur Netflix chaque jour et de rester avec nous pour se divertir. »

Ce partenariat illustre la volonté conjointe de TF1 et Netflix de s’adapter aux nouveaux usages en matière de consommation de contenus. Avec une audience de plus en plus segmentée et tournée vers le visionnage à la demande, les deux groupes misent sur la complémentarité de leurs savoir-faire pour capter un public large et fidèle. Il s’agit également d’une opportunité commerciale majeure : en intégrant des productions TF1 sur Netflix, le groupe audiovisuel français étend considérablement la portée de ses contenus, tandis que Netflix renforce son positionnement local sur le marché français.

