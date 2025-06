Free envoie un mail aux Freenautes concernés : si vous êtes abonnés aux chaines qui deviennent gratuites, vous ne serez plus facturés

Y’a rien à faire, Free stoppe automatiquement votre abonnement.

Nous vous annoncions cet après midi que Free avait intégré 3 nouvelles chaînes payantes dans son bouquet basic, donc gratuites pour tous les abonnés bénéficiant du service TV, que ce soit via la Freebox ou via OQee.

La question se posait pour ceux actuellement abonnés à ces chaines. Et bien Free les informe via un mail qu’il ne seront désormais plus facturés, et ce, de façon automatique. Si vous êtes actuellement abonnés aux chaînes myZen TV, Museum TV ou myZen Nature

Le mail envoyé par Free :

Merci à Frédéric

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox