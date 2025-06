Free inclut gratuitement 3 chaînes françaises qui étaient payantes jusqu’à présent

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : trois chaînes qui étaient auparavant proposées en option payante sont désormais accessibles sans frais supplémentaires. Aucune manipulation à faire, aucun surcoût : elles sont automatiquement incluses dans votre bouquet Freebox TV si vous avez activé l’option.

Free annonce qu’il continue d’enrichir son bouquet TV sans hausse de tarif. Dès à présent, My Zen TV, My Zen Nature et Museum TV deviennent accessibles à tous les abonnés Freebox, sans nécessité de souscrire à une nouvelle offre ou d’ajouter une ligne sur sa facture. Ces chaînes sont disponibles directement via la Freebox ou l’application OQEE.

Canal 243 – My Zen TV

Une chaîne dédiée au bien-être, avec des programmes conçus pour la relaxation, la respiration et l’équilibre intérieur. Parfaite pour un moment de détente à la maison.

Canal 214 – My Zen Nature

Des images apaisantes de la nature : plages, forêts, montagnes… pour une immersion visuelle qui invite à la sérénité. Idéal pour se ressourcer sans quitter son canapé.

Canal 213 – Museum TV

Pour les amateurs d’art, cette chaîne propose des documentaires et programmes sur la peinture, la sculpture, la photographie et l’architecture. Désormais gratuite, elle vous fait entrer dans les musées depuis votre salon.

A noter, comme nous vous l’avions déjà annoncé que pour les abonnés disposant d’un équipement compatible, la version en ultra haute définition de Museum TV est également offerte sur le Canal 107. De quoi sublimer les œuvres avec une qualité d’image exceptionnelle.

Ces chaînes sont dès maintenant accessibles dans votre bouquet TV et sur OQEE, sans aucune manipulation à réaliser.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox