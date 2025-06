Sosh lance sa nouvelle opération “Boost Vacances” et enrichit plusieurs forfaits

Sosh double l’enveloppe de data dans deux de ses forfaits mobiles pour les nouveaux abonnés.

À l’approche des vacances, Sosh lance une offre estivale qui devrait séduire les amateurs de séjours connectés. La marque 100 % digitale d’Orange dévoile « Boost Vacances », une initiative qui augmente temporairement les données mobiles utilisables en Europe sur deux de ses forfaits sans engagement.

Cette offre spéciale s’applique aux deux formules les plus généreuses de la gamme Sosh :

Le forfait 200 Go à 9,99€/mois (4G) double son volume de données utilisables en itinérance dans l’Union européenne et les DOM, passant de 20 Go à 40 Go.

Le forfait 150 Go à 14,99€/mois (5G) voit quant à lui son enveloppe passer de 25 Go à 50 Go pour les usages depuis les mêmes zones.

Ces volumes supplémentaires permettront aux vacanciers de profiter de leurs applications, du GPS, des réseaux sociaux ou encore du streaming, même loin de la métropole. À noter que la Suisse et Andorre ne sont pas incluses dans cette offre, car elles ne relèvent pas de la réglementation européenne sur l’itinérance.

Cette promotion est valable uniquement pour les nouvelles souscriptions. Les clients actuels de Sosh ou d’Orange ne peuvent pas en bénéficier via un simple changement d’offre. Les prix restent inchangés : 9,99 € pour le forfait 200 Go et 14,99 € pour le forfait 150 Go 5G, sans engagement. Comme toujours chez Sosh, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, vers les DOM, ainsi qu’en itinérance depuis l’Europe et les DOM vers ces zones.

En augmentant temporairement l’enveloppe data à l’étranger sans toucher aux tarifs, Sosh entend renforcer son attractivité, notamment face à des concurrents comme RED by SFR, B&YOU ou Free Mobile, puisqu’il propose une enveloppe de data qui n’est pas encore proposée par la concurrence (40 et 50 Go) sur ces segments. A noter cependant, le nombre limité de destinations : si vous voulez partir plus loin que les frontières européennes, il faudra compter sur du hors forfait, ou trouver une autre offre qui vous convient.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox