Free intègre gratuitement 6 nouveaux films cultes dans Oqee Ciné pour ses abonnés

Six nouveaux films cultes rejoignent le catalogue d’Oqee Ciné sans surcoût.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de titres, financé par la publicité (modèle AVOD). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés régulièrement. Depuis le 16 juin 2025, OQEE Ciné enrichit son offre avec six longs-métrages emblématiques désormais accessibles sans frais supplémentaires pour tous les abonnés Freebox et la majorité des abonnés Free Mobile. Cette sélection variée traverse les genres et les époques, mêlant action, drame, aventure et fresques historiques. Parmi les interprètes de ces œuvres, on retrouve des figures majeures du cinéma comme Robert De Niro, Al Pacino, Jeremy Irons ou Joseph Gordon-Levitt.

Voici le détail des films nouvellement ajoutés :

Parole d’homme (1978 – Aventure / Historique)

Ce film nous transporte en Afrique de l’Est, à la veille de la Première Guerre mondiale. Un braconnier américain et un noble britannique s’unissent pour contrer un officier allemand au comportement expansionniste. Le film explore les tensions coloniales à travers une aventure dépaysante aux décors naturels saisissants.

Course contre la mort (2012 – Thriller / Action)

Dans les rues de Manhattan, un coursier à vélo est entraîné dans une course effrénée après avoir accepté une livraison qui attire des ennemis inattendus. Mêlant rythme soutenu, cascades réalistes et tension urbaine, ce thriller se distingue par son énergie constante et sa mise en scène dynamique.

Donnie Brasco (1997 – Drame / Policier)

Inspiré d’une histoire vraie, ce film suit un agent du FBI infiltré dans un réseau mafieux new-yorkais. Confronté à un attachement grandissant pour ses cibles, il glisse lentement dans une spirale de doutes et de contradictions. Un drame psychologique fort, incarné par Johnny Depp et Al Pacino.

Taxi Driver (1976 – Drame / Psychologique)

Réalisé par Martin Scorsese, ce film culte suit Travis Bickle, un vétéran de guerre devenu chauffeur de taxi à New York. Isolé et marqué par la violence urbaine, il développe une vision radicale de la société. Un portrait troublant de la solitude et de la dérive mentale, porté par un Robert De Niro habité.

Mission (1986 – Historique / Drame religieux)

Dans l’Amérique du Sud du XVIIIe siècle, un missionnaire jésuite et un ancien mercenaire s’allient pour défendre une communauté indigène face aux intérêts coloniaux. Conflit de valeurs, paysages grandioses et musique inoubliable composent cette œuvre intense portée par Jeremy Irons et Robert De Niro.

Marthe (2014 – Drame / Romance historique)

Sur fond de Première Guerre mondiale, ce film intimiste raconte l’histoire d’un couple confronté aux séparations et incertitudes du conflit. Sans effets spectaculaires, il mise sur l’émotion et la sincérité pour évoquer l’amour en temps de guerre avec pudeur et profondeur.

Ces six titres sont disponibles depuis le 16 juin 2025 sur OQEE Ciné, sans surcoût pour tous les abonnés Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox