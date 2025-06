Thomas Reynaud (Iliad) lance un appel pour renforcer la Tech en Europe, avec 6 propositions

Thomas Reynaud (Iliad) appelle à un sursaut industriel pour la souveraineté technologique européenne.

Au sortir de VivaTech 2025, Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad (maison mère de Free et de Scaleway), a lancé un appel clair et pressant en faveur d’une mobilisation collective pour défendre la souveraineté technologique de l’Europe. Dans une tribune publiée sur LinkedIn, le dirigeant synthétise une inquiétude de plus en plus partagée dans l’industrie numérique : l’Europe reste dangereusement dépendante des technologies venues des États-Unis et de Chine — une vulnérabilité qu’elle ne peut plus se permettre.

« Finies les hésitations. Place à l’action », écrit-il d’entrée de jeu, résumant l’état d’esprit exprimé lors de ses échanges avec plusieurs responsables gouvernementaux, dont Éric Lombard (Économie), Marc Ferracci (Industrie) et Clara Chappaz (numérique).

Six propositions concrètes pour renforcer la compétitivité européenne

Dans son message, Thomas Reynaud adresse aux pouvoirs publics six recommandations clés pour stimuler l’industrie numérique européenne, en particulier dans le secteur stratégique de l’intelligence artificielle :

Une commande publique exemplaire

Reynaud milite une nouvelle fois pour la mise en place d’un European Buy Act, inspiré du Buy American Act, qui réserverait certains marchés publics aux fournisseurs européens ou intégrerait des critères de souveraineté technologique dans les appels d’offres.

Une énergie compétitive et fiscalement alignée

Il alerte sur le coût de l’énergie en Europe, deux fois plus élevé que chez certains concurrents étrangers, pénalisant lourdement les acteurs locaux de l’IA. Il appelle à soutenir ce secteur comme on soutient d’autres industries stratégiques.

Une gestion stratégique du foncier

Pour accélérer l’installation d’infrastructures critiques telles que les data centers, il plaide pour une régulation plus fluide de l’accès au foncier et à l’énergie, assortie de procédures accélérées (« fast track »). La spéculation immobilière est pointée du doigt comme un frein majeur.

Une stabilité fiscale et réglementaire

Le dirigeant d’Iliad insiste sur la nécessité de prévisibilité pour les industriels. « On ne peut pas changer les règles du jeu chaque année », déplore-t-il, en écho aux critiques récurrentes sur l’instabilité des normes fiscales et environnementales.

Un marché européen harmonisé

Il appelle à une qualification EUCS High+ inclusive, qui ne pénaliserait pas les fournisseurs européens dans la future régulation du cloud. Il s’inquiète des critères d’extraterritorialité qui pourraient favoriser les géants américains comme AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure.

Une politique volontariste sur les talents

Dernier point, mais non des moindres : l’Europe doit attirer, former et retenir ses talents. Le maintien de filières scientifiques d’excellence est, selon lui, une condition indispensable pour relever le défi de l’IA et assurer une autonomie technologique durable.

En prenant ainsi position, Thomas Reynaud défend logiquement la stratégie de son groupe : Scaleway, filiale cloud d’iliad, se positionne comme une alternative européenne souveraine dans le cloud et l’IA infrastructurelle, face aux hyperscalers américains massivement soutenus par leurs États. « Scaleway a aujourd’hui tous les atouts pour offrir à l’Europe une alternative crédible, performante et souveraine », affirme-t-il, citant notamment son expertise IA (1er cluster GPU européen), son ancrage local (présence en France, aux Pays-Bas, en Pologne, bientôt en Italie et en Suède) et ses certifications exigeantes (ISO 27001, SecNumCloud…). Cette prise de parole s’inscrit dans un mouvement plus large porté par d’autres acteurs européens tels qu’OVHcloud, Eviden ou Atos, qui demandent un alignement clair entre discours politique et arbitrages budgétaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox