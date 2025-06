Free dévoile une nouvelle liste de smartphones où l’installation d’Oqee est simplifiée et promet qu’il ne s’arrêtera pas là

Free Mobile facilite la vie de ses abonnés et dévoile une liste des modèles où installer ses applications est bien plus simple.

Free Mobile poursuit ses efforts pour améliorer l’expérience de ses abonnés lors de la configuration de leur smartphone. Depuis mars dernier, après les Pixel de Google, de nombreux smartphones HMD/Nokia proposent la fonctionnalité PAI (Play Auto Install), permettant une installation automatique des applications Free dès l’insertion de la carte SIM.

Grâce à la fonctionnalité PAI, lorsqu’un abonné insère sa carte SIM Free dans un téléphone HMD ou Nokia fraîchement configuré ou réinitialisé, une suggestion automatique d’installation apparaît pour certaines applications de l’opérateur :

L’application Free, indispensable pour gérer son compte, ses forfaits et consulter ses factures.

L’application Oqee by Free, dédiée à l’accès aux contenus TV pour les abonnés Freebox et Free Mobile.

Et prochainement, Free Foot, l’appli dédiée à l’actualité du football, viendra compléter cette sélection.

Une quinzaine de modèles HMD et Nokia concernés, et ce n’est pas fini

Free a publié ce 17 juin une liste des smartphones HMD/Nokia actuellement compatibles avec la fonctionnalité PAI, une façon d’être certain de savoir si vous allez pouvoir installer l’application dès la configuration du téléphone :

HMD Pulse

HMD Pulse Plus

HMD Pulse Pro

HMD Pulse2 (nouveau modèle)

HMD Pulse2 Pro (attendu en juillet)

HMD Arc

HMD Aura2

HMD Fusion

HMD Skyline

Nokia G22

Nokia G42

Nokia G60

Nokia XR21

Nokia X30

Cette compatibilité concerne aussi bien les nouveaux terminaux que certains modèles commercialisés depuis plusieurs mois. Et l’opérateur n’entend pas s’arrêter là, en annonçait que “d’autres modèles et d’autres constructeurs seront prévus”. Une opération qui permettra aux applications de l’opérateur d’être bien plus utilisées, puisqu’il ne sera plus nécessaire de les chercher pour bénéficier des différents services proposés.

