Après Free Mobile, SFR et Red by SFR se mettent aussi à rembourser les frais de résiliation d’un forfait mobile

Quitter Bouygues Telecom et ses forfaits B&You ne coûtera plus un centime pour les nouveaux abonnés SFR : après Free Mobile, l’opérateur propose lui aussi le remboursement des frais de résiliation des forfaits mobiles.

Depuis que Bouygues Telecom s’est mis à proposer des frais de résiliation sur ses forfaits mobiles, seul Free avait pris position en proposant une solution pour se les faire rembourser. Du moins, jusqu’à présent. Si vous venez de quitter votre ancien opérateur pour souscrire à une offre mobile SFR ou Red by SFR, vous pouvez désormais bénéficier du remboursement de vos frais de résiliation, qui sont pour l’heure inexistants chez les autres opérateurs que Bouygues Telecom. L’opérateur au carré rouge propose en effet jusqu’à 5 € remboursés, à condition d’avoir résilié votre précédent abonnement mobile depuis moins de 60 jours.

Il faut dire que Free Mobile a frappé fort en étant le premier à annoncer une prise en charge des frais de résiliation pour les forfaits B&You (et tout autre offre mobile avec des frais de résiliation). L’opérateur de Xavier Niel a mis en place un remboursement pouvant aller jusqu’à 10 € pour prendre en compte les frais d’envois de courrier, de quoi séduire les abonnés hésitants. Avec ses 5 €, SFR semble plus prudent, mais le signal envoyé est clair : la marque cherche à limiter la perte d’abonnés et en attirer de nouveaux, notamment en s’adressant aux clients engagés chez la concurrence. Il semble que cela puisse se faire directement depuis l’espace abonné, et Free devrait bientôt permettre également de ne plus avoir à passer par un courrier envoyé à un service dédié.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox