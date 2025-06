Orange et SFR surprennent en commercialisant maintenant les lunettes connectées de Ray-Ban et Meta

Orange et SFR se lancent dans les lunettes connectées avec les Ray-Ban Meta, désormais en vente en ligne et en boutique

C’est une annonce pour le moins inattendue dans l’univers des télécoms : Orange et SFR commercialisent désormais les lunettes connectées Ray-Ban Meta, un produit hybride mêlant mode, technologie et intelligence artificielle. Ces lunettes débarquent officiellement dans les boutiques Orange et sur le site de l’opérateur, avec des offres promotionnelles à la clé, et sur le site web de l’opérateur au carré rouge.

Longtemps concentré sur les smartphones et les objets connectés classiques, Orange élargit son catalogue avec un produit à la frontière entre le gadget tech et l’accessoire de mode. Les Ray-Ban Meta, fruit de la collaboration entre Meta (maison mère de Facebook) et le célèbre lunetier Ray-Ban, proposent des fonctionnalités avancées dans un format particulièrement discret.

Disponible en deux versions — les iconiques Wayfarer et Skyler —, le modèle embarque une caméra 12 Mpx, cinq microphones, un système audio intégré, un pavé tactile sur les branches et un assistant vocal Meta AI. Résultat : les lunettes permettent de prendre des photos et vidéos en mains-libres, écouter de la musique, ou encore obtenir des traductions en temps réel, sans sortir son téléphone.

Avec cette nouveauté, Orange semble vouloir s’aligner sur les usages émergents de la tech grand public, en misant sur un produit à la fois expérimental et grand public. L’opérateur annonce proposer 4 modèles différents, accompagnés jusqu’au 22 juillet 2025 d’une offre combinée : 100 € de remise immédiate à l’achat couplé d’un smartphone, et 100 € supplémentaires pour la reprise d’un ancien téléphone. À noter cependant, pour l’heure, le site affiche certains modèles pour l’instant indisponibles.

SFR aussi s’y met, sans grande annonce

Et dans la foulée, l’opérateur au carré rouge propose lui aussi ces modèles d’objets connectés si particuliers dans sa boutique. L’opérateur n’a pour l’instant pas réalisé d’annonce sur cette commercialisation, mais les Ray-Ban Meta disposent elles aussi d’une page dédiée sur le site web de l’opérateur, avec des prix sensiblement équivalents.

Pour l’heure, aucune trace d’un accord similaire signé avec Free ou Bouygues Telecom pour distribuer ces lunettes connectées dans les boutiques des deux opérateurs.

