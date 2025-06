Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free tente, rate parfois, mais innove, un mariage raté qui aurait pu tout changer…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

17 juin 2005 : Free étend l’accessibilité à l’ADSL

Petit bond de vingt ans en arrière. L’époque où seule l’ADSL était possible pour du haut débit. Free a alors décidé de s’adresser aux personnes n’étant pas éligibles à cette technologie en proposant, le 17 juin 2005, le READSL-2. Cette alternative permettait d’améliorer l’éligibilité du haut débit en prolongeant la portée des signaux. Grâce à ceci, les abonnés bénéficiaient d’une offre internet d’au moins 512 kbit/s en réception, le tout pour le même prix que les abonnés Freebox ADSL.

Pour rappel, voici à quoi ressemblaient les offres Free à l’époque

19 juin 2007 : Free, premier opérateur français à proposer son service de SVOD

Netflix n’a qu’a bien se tenir ! Blague à part, Free a proposé le 19 juin 2007, pour la première fois pour un FAI français une offre de vidéo à la demande par abonnement. Un service de VOD à la carte était déjà proposé en option aux abonnés Freebox, mais avec Free Home Video, plus de 50 films et 100 épisodes de séries renouvelés toutes les semaines. Une première version de l’offre était proposée à 5.99€ par mois, avant l’arrivée annoncée d’une formule premium à 10.99€ par mois pour un accès illimité à toutes les thématiques.

On est quand même loin de l’aspect soigné et simple de Netflix, mais voilà, les premiers pas de Free dans la SVOD !

20 juin 1840 : invention du télégraphe électrique

Le télégraphe évolue, après le modèle inventé par Chappe et les autres télégraphes optiques, c’est Samuel Morse qui lui déposera le brevet pour l’invention du télégraphe électrique en 1840. La différence est de taille concernant cette technologie, puisqu’elle utilise un langage qui lui est propre (le Morse) et le signal passant dorénavant par des impulsions électriques plus ou moins longues.

Si vous souhaitez découvrir l’alphabet morse, voici une vidéo présentant l’alphabet !

20 juin 2013 : la Freebox Revolution présente le boîtier femtocell

Une nouveauté bien connue des Freenautes est arrivée 10 ans auparavant : le femtocell. Ce petit boîtier présenté le 20 juin 2013 permettant à la Freebox de devenir un véritable relais 3G pour faciliter les communications mobiles depuis le domicile des abonnés. Le boîtier était d’ailleurs inclus dans le forfait Freebox Revolution, permettant à tous les abonnés Free d’en profiter. L’opérateur de Xavier Niel a cependant annoncé sa fin.

L’emplacement où l’on peut installer sa femtocell sur la Freebox Révolution

21 juin 2023 : le Player Devialet résolument écarté

Le 21 juin 2023 a marqué la fin de la commercialisation du Player Free Devialet. Free ne proposait plus ce boîtier TV haut de gamme lors de la souscription à une Freebox Delta, laissant aux nouveaux abonnés le choix entre le Player Pop (inclus sans surcoût) ou l’Apple TV 4K à l’achat.

Lancé en décembre 2018 à 480€, le Player Devialet n’avait jamais vraiment trouvé son public, en dépit de ses caractéristiques techniques avancées : enceinte intégrée signée Devialet, 6 haut-parleurs de grave, assistant vocal Alexa, et interface maison. Dès 2022, Free avait tenté de le relancer via une formule de location, d’abord à 6,99€/mois, puis à 9,99€/mois en avril 2023. Malgré ses atouts techniques, son prix élevé avait suscité des critiques, et il avait été progressivement relégué au second plan au profit du Player Pop. Il restait cependant encore accessible en migration au moment de son retrait de la page officielle de l’offre Delta.

22 juin 2005 : la Freebox comme Media Center avec Free Player

Une nouveauté qui paraît à présent comme une évidence, mais il fallait bien y penser ! Pour diffuser du contenu sur votre télévision, que manquait-il à la Freebox ? Un lecteur, bien sûr ! C’est à ce problème que veut répondre le “Freeplayer”, lancé le 22 juin 2005. Avec ce logiciel, qu’il fallait télécharger sur le site de l’opérateur, l’utilisateur pouvait au choix :

visionner sur la télévision les films enregistrés sur le disque dur de son ordinateur

visionner sur la télévision les photos stockées sur le disque dur de son ordinateur

écouter sur la chaîne Hi-fi les musiques enregistrées sur le disque dur de son ordinateur

visionner des DVD depuis le lecteur de son ordinateur.

Il était même possible de gérer la navigation via la télécommande. Pas mal, en 2005 ! Pendant longtemps, des communautés de Freenaute ont développé des “mods” pour un usage plus poussé. Cependant, avec l’arrivée de la Freebox V5 et de son disque dur intégré, le service a vite perdu de son intérêt, forcément…

22 juin 2015 : Iliad tente d’engloutir une partie de Bouygues Telecom

Souvenez-vous du milieu des années 2010, la consolidation des télécoms était un réel sujet. SFR tentait en effet de racheter Bouygues Telecom avec 10 milliards d’euros mais pour que le marché reste concurrentiel, plusieurs concessions devaient être faites, au profit de Free.

En effet, l’opérateur de Xavier Niel annonçait le 22 juin 2015 rentrer en négociations exclusives avec SFR-Numéricable pour récupérer un portefeuille d’actifs important comprenant notamment des boutiques mais surtout des antennes et des fréquences. La démarche de rachat n’ayant pas abouti, Free n’a pas pu récupérer tout cela.

22 juin 2017 : Free signe un accord avec un opérateur d’envergure

Free officialise le 22 juin 2017 un contrat signé avec Axione. Il s’agit du premier accord signé entre l’opérateur de Xavier Niel et un opérateur d’infrastructure majeur. Une étape majeure dans la commercialisation des offres FTTH sur les RIP. En effet, Axione était présent sur 18 départements, situés dans les régions Hauts de France, Centre, Nouvelle Aquitaine, PACA, Auvergne Rhône Alpes et Pays de la Loire.

