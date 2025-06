Qiara, le partenaire de Free dans la télésurveillance cherche un repreneur

La jeune pousse française Qiara, spécialisée dans les systèmes d’alarme connectés, fait face à des difficultés financières, rapporte Maydaymag. Malgré un partenariat ambitieux avec Free pour intégrer sa solution de télésurveillance à l’interface des Freebox, l’entreprise a été placée en redressement judiciaire au début du mois de juin 2025. Un appel d’offres a été lancé afin de trouver un repreneur d’ici la fin du mois et éviter la faillite.

Fondée en 2020, Qiara s’est fait connaître en proposant un système d’alarme domestique nouvelle génération, associant des équipements de sécurité connectés à un service de télésurveillance professionnelle disponible en continu (24h/24, 7j/7). Son offre clé en main comprend un pack d’objets (caméra intelligente, détecteurs de mouvement et d’ouverture, sirène, clavier, etc.) facile à installer soi-même, relié à une application mobile. Le tout est proposé sans engagement, avec un positionnement tarifaire accessible ayant pour ambition de démocratiser l’accès à la sécurité du domicile en France.

L’essor de Qiara a été fortement soutenu par un partenariat majeur avec l’opérateur Free en 2024. La solution d’alarme a en effet été intégrée dans l’interface abonnés des Freebox, permettant aux Freenautes de souscrire facilement via leur espace client à l’offre Qiara Protect. Lors du lancement officiel, le directeur général de Free n’avait pas hésité à présenter Qiara comme « le Free de la télésurveillance », soulignant le modèle sans engagement et à bas coût de la start-up.

En dehors de l’écosystème Free, Qiara commercialisait également ses alarmes connectées de façon autonome. Au début de 2025, la jeune pousse a fait évoluer ce modèle vers une formule unifiée baptisée Qiara Protect : un abonnement unique de 19,99 € par mois, sans engagement, incluant la mise à disposition du matériel et l’ensemble des services de sécurité (surveillance 24/7, application, etc.). Cette nouvelle offre tout-en-un a rencontré un certain succès, au point d’être indiquée en rupture de stock quelques mois après son lancement sur l’espace abonné Freebox. Elle visait à lever le frein du coût initial en supprimant l’investissement de départ jugé contraignant pour les clients.

La croissance de Qiara, bien que rapide, n’a pas suffi à éviter la tourmente financière. Soutenue dès ses débuts par Xavier Niel (fondateur de Free) – qui a investi dans l’entreprise lors d’une levée de fonds de 14 millions d’euros en 2023 – la start-up affichait de grandes ambitions sur le marché de la maison connectée. Son chiffre d’affaires a bondi à 2,7 millions d’euros en 2024, soit sept fois celui de l’année précédente, et Qiara emploie 19 salariés. Mais dans un contexte économique difficile, cette expansion ne s’est pas traduite par une rentabilité suffisante pour couvrir les coûts. La société mère Home Labs a été placée en redressement judiciaire le 4 juin 2025, et la procédure est supervisée par un administrateur judiciaire. Un appel d’offres est en cours, laissant aux candidats repreneurs jusqu’au 30 juin 2025 pour se manifester. L’avenir de Qiara – et de ses 19 employés – dépend désormais de l’issue de ce processus de cession et d’un éventuel repreneur capable de pérenniser ses activités

