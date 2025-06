Amazon annonce le retour du Prime Day, “4 jours de super ventes flash” en exclusivité pour les membres Prime

Le géant américain booste son Prime Day 2025 qui se tiendra plus longtemps que d’habitude. Rendez-vous du 8 au 11 juillet sur le site d’Amazon pour profiter de nombreuses offres promotionnelles à une condition : être abonné à Amazon Prime.

Amazon a officialisé le retour de son événement commercial phare : le Prime Day. Réservé exclusivement aux membres Prime, ce rendez-vous annuel promet des offres exceptionnelles sur des milliers d’articles, incluant des produits de grandes marques (high-tech, maison, etc) à des prix attractifs. Des ventes flash à durée limitée feront meur apparition tous les jours à minuit, avec comme à l’accoutumée une mise en valeur des marques françaises et PME locales. L’édition 2025 se tiendra du 8 (à minuit) au 11 juillet.

Créé en 2015 pour célébrer le 20ᵉ anniversaire d’Amazon, le Prime Day s’est imposé comme un temps fort pour les amateurs de bonnes affaires. Pour en profiter, il est indispensable de disposer d’un abonnement Prime. Celui-ci donne accès aux ventes flash de l’événement, mais également à d’autres avantages tels que la livraison gratuite, Prime Video ou encore Amazon Music Prime et Prime Gaming.

Amazon invite ses abonnés à se préparer en amont en consultant les offres déjà en ligne, en créant des listes d’envies et en activant des notifications d’offres via l’application. Un moyen d’optimiser ses chances de saisir les meilleures promotions dès leur mise en ligne. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Ultra et Delta, mais aussi offert pendant 3 mois aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel.

