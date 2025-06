Bouygues Telecom lance sa propre montre connectée avec forfait intégré sans internet pour les préados, mais ce n’est pas donné

Rassurer les parents et diminuer l’exposition aux écrans, Bouygues Telecom lancera le 23 juin sa première montre connectée pour les enfants avec un paramétrage spécial et certaines limitations.

Bouygues Telecom se positionne sur un terrain inédit avec la Kids Watch, une montre connectée pensée pour les enfants et les préados… sans accès à Internet ni aux réseaux sociaux. Lancée le 23 juin prochain, cette offre se veut une alternative responsable au smartphone, dans un contexte où le temps d’écran des 9-11 ans atteint entre 13 et 24 heures par semaine, selon sante.fr. Avec ce lancement, Bouygues Telecom entend répondre à une préoccupation grandissante des parents : limiter l’exposition des plus jeunes aux dangers du web et à la surconsommation d’écrans.

« Accompagner nos enfants dans leurs premiers pas numériques, c’est leur donner les bons repères au bon moment. Avec la montre connectée Kids Watch, sans internet, nous permettons aux familles d’introduire la technologie de manière progressive, sécurisée et adaptée à l’âge de l’enfant, pour qu’ils grandissent sereinement dans un monde connecté », souligne Bruno Duarte, directeur grand public de Bouygues Telecom.

La Kids Watch se distingue par des fonctionnalités volontairement limitées : appels et messages uniquement vers des contacts autorisés: appels et messages uniquement vers des contacts autorisés, géolocalisation avec alertes en cas de sortie d’un périmètre prédéfini, bouton SOS, mode « école » pour désactiver les notifications pendant les cours. La montre intègre une carte SIM et ne nécessite pas de smartphone complémentaire.

L’offre se veut clé en main et sans engagement : la montre sera proposée à 1 euro, avec un paiement de 4 €/mois pendant 24 mois (97 euros), accompagnée d’un forfait bloqué à 9,99 €/mois, ou 4,99 €/mois pour les clients B.iG (pack Bbox + forfaits). Aucun hors-forfait n’est possible, garantissant un usage maîtrisé.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox