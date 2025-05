Free annonce une “rupture de stock” à ses abonnés Freebox pour la nouvelle offre d’alarme et télésurveillance de Qiara

La formule Qiara Protect à 19,99€/mois trouve son public.

Lancée le 11 février dernier, l’offre Qiara Protect semble rencontrer un certain succès. Ce 15 mai, Free indique désormais dans l’espace abonné Freebox une rupture de stock concernant cette formule de télésurveillance connectée. Commercialisée à 19,99€/mois sans achat de matériel, cette offre tout-en-un, proposée aux abonnés Freebox (hors Freebox Crystal/v5 et One), inclut l’équipement en location et une télésurveillance professionnelle 24/7. Le premier mois était offert pour toute nouvelle souscription sous condition.

Pensée comme une alternative plus accessible et clé-en-main, Qiara Protect regroupe tous les services de sécurité dans un abonnement unique, supprimant l’investissement initial souvent jugé contraignant. Ce nouveau positionnement tarifaire agressif, équivalent au forfait historique de Free Mobile, semble désormais porter ses fruits. Aucune date de réapprovisionnement n’a encore été annoncée. Les abonnés intéressés devront donc patienter avant de pouvoir sécuriser leur domicile via cette offre.

Si Qiara a révolutionné ses prix en début d’année avec cette série limitée, auparavant, son pack Essentiel était proposé à 249€ (199€ pour les abonnés Freebox) et deux abonnements de télésurveillance étaient également disponibles, respectivement à 7.99€/mois et 15.99€/mois sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox