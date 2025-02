“Une super offre vient d’être repérée”, Free annonce une révolution des prix chez Qiara avec une nouvelle exclusivité pour les abonnés Freebox

Qiara donne désormais accès à son système d’alarme connecté nouvelle génération et à tous ses services dans un simple forfait à 19,99€/mois. Les abonnés Freebox bénéficient du 1er mois offert. Exit l’achat du matériel et place à la location.

“Une super offre vient d’être repérée ! Avec Qiara Protect, bénéficiez d’une protection complète de votre domicile pour seulement 19,99€/mois tout compris” vient d’annoncer Free ce 11 février sur X. Moins d’un an après l’annonce de son partenariat avec l’opérateur, Qiara, start-up française qui souhaite révolutionner la sécurité domestique à travers son système d’alarme connecté nouvelle génération, vient de lancer une nouvelle offre baptisée “Qiara Protect”, laquelle s’avère très attractive par rapport à l’offre de base, et surtout plus adaptée. Les abonnés Freebox bénéficient d’une promotion exclusive, le 1er mois leur est offert.

Concrètement, cette nouvelle formule prend la forme d’un simple abonnement tout en un, lequel donne accès au pack Essentiel de Qiara à seulement 19,99€/mois. La mise à disposition du matériel en location et de la télésurveillance est inclus, à savoir une caméra intelligente, un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouverture, un clavier et une sirène. Et ce n’est pas tout puisque tous les services Qiara sont également intégrés comme la télésurveillance professionnelle 24/7, un accès au bouton SOS d’appel d’urgence, l’enregistrement des vidéos et détection intelligente des personnes, l’accès au flux vidéo live, les notifications d’intrusions instantanées, l’historique complet des alertes et évènements, l’activation/désactivation auto de l’alarme grâce à la géolocalisation, l’accès partagé à vos proches en illimité, la connexion de secours en cas de coupure d’électricité ou d’internet ou encore le changement proactif des piles.

En clair, Qiara révolutionne aujourd’hui ses prix avec cette série limitée. Jusqu’au présent, son pack Essentiel était proposé à 249€ (199€ pour les abonnés Freebox) et deux abonnements de télésurveillance étaient également disponibles, respectivement à 7.99€/mois et 15.99€/mois sans engagement. Aujourd’hui, tout cet ensemble est regroupé en une seule offre de location affichée au prix du forfait historique de Free Mobile.

