Xavier Niel insulte Elon Musk de “connard” à la TV , la réponse cinglante du multimilliardaire américain

Une altercation verbale entre le roi de la tech Elon Musk, et le magnat des télécoms mais aussi serial entrepreneur français, Xavier Niel. Qui l’eût cru ?

Ce n’est pas la 1ère fois que Xavier Niel donne son avis sur Elon Musk mais cette fois sa sortie médiatique n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Tout a commencé dans Télématin sur France 2 le 10 février, émission dans laquelle Xavier Niel a été invité. Lors de son passage, le fondateur de Free n’a pas mâché ses mots en évoquant Elon Musk. “Je pense que c’est le plus grand entrepreneur du monde, et à côté de ça un garçon qu’on va qualifier au minimum de complexe, (et) je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard, voilà“, a-t-il déclaré.

Ces propos ont alors été relayés sur X, notamment via le compte @Alertesinfos, déclenchant alors une réaction immédiate du fondateur de SpaceX sur le réseau social qui lui appartient : “Ce type a été envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées! Laissez-moi rire”, a-t-il écrit sur X. Le milliardaire français a effectivement eu des problèmes judiciaires au début de sa carrière. Ses investissements dans des sex-shops avaient soulevé des soupçons de proxénétisme et de recel d’abus de biens sociaux. Bien qu’il ait été acquitté des accusations de proxénétisme, il a été condamné en 2006 à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 250 000 euros pour recel d’abus de biens sociaux.

This guy was sent to prison for being a literal pimp with a cadre of prostitutes! Lmao — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2025

Sur X toujours, Xavier Niel a réagi aux propos d’Elon Musk sur le ton de l’humour : “On va régler ça au Lidl”, référence à une vidéo virale de lui-même postée en novembre dernier devant un magasin de la marque à Marseille, prêt à en découdre pour de faux face à un internaute qui lui avait provoqué sur X quelques mois auparavant.

On va régler ça au Lidl — Xavier Niel (@Xavier75) February 10, 2025

Invité le 27 septembre 2024 du Morning d’actu d’Apolline de Malherbe sur RMC et BFM, Xavier Niel s’est confié sur différents sujets e à l’occasion de la sortie de son nouveau livre “Une sacrée envie de foutre le bordel”. Le cas Elon Musk avait également déjà été abordé : “Je pense qu’il y a deux Elon Musk, l’entrepreneur qui est l’un ou le plus grand entrepreneur du monde, et puis vous avez l’Elon Musk qui a un sentiment de surpuissance, qui parfois peut dire des conneries”, avait alors lancé le fondateur d’Iliad.

