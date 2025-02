Fibre : après des mois de bataille, IFT fait marche arrière face à Orange

Dans le conflit opposant IFT et Orange, l’Arcep annonce prendre acte du désistement de la société IFT.

Un litige opposait depuis plusieurs mois la société Investissement dans la Fibre des Territoires (IFT) à Orange. En cause : des désaccords concernant l’accès aux infrastructures de fibre optique. IFT reprochait à Orange des pratiques qu’elle considérait comme empêchant ou compliquant son développement dans certaines zones. Elle avait donc saisi l’Arcep en février 2024 pour que le régulateur tranche ce différend.

L’affaire a donné lieu à plusieurs échanges entre les deux entreprises, avec des mémoires déposés et des demandes d’éclaircissements de la part de l’Arcep. Une audience était même prévue le 16 janvier 2025. Mais contre toute attente, l’ARCEP annonce ce lundi IFT a procédé à son retrait de la procédure, sans préciser la raison exacte. L’Arcep a donc officiellement mis fin à l’affaire le 30 janvier 2025.

Il est possible qu’Orange et IFT aient trouvé un terrain d’entente en dehors du cadre réglementaire. Ce type de situation est fréquent dans le secteur des télécoms, où les acteurs cherchent souvent à sécuriser leurs investissements tout en négociant des conditions d’accès aux infrastructures. Ce dossier illustre une fois de plus les tensions autour du déploiement de la fibre en France.

