Bouygues Telecom lance deux nouvelles marques commerciales

L’opérateur annonce renforcer son offre sur le marché des entreprises avec le lancement de deux nouvelles marques : Bouygues Telecom Pro, pour les professionnels, TPE et PME, et Bouygues Telecom Business, pour les ETI, grandes entreprises, administrations et entreprises publiques.

Face à la montée en puissance de Free et aux mastodontes du secteur Orange et SFR, la division Entreprises de Bouygues Telecom ne cesse d’évoluer depuis 5 ans au point de connaître une croissance soutenue grâce à des acquisitions stratégiques (Keyyo, Nerim, Alleo, Apizee, C2S) et des partenariats avec des leaders en connectivité (Starlink), cloud (OVHcloud, Numspot) et sécurité informatique (Fortinet). Pour mieux accompagner ses clients dans leur transformation numérique, Bouygues Telecom crée deux nouvelles marques B2B.

La première est baptisée Bouygues Telecom Business, elle se positionne comme un expert pour les ETI et grands comptes, avec six centres d’excellence (Cloud, Cyber, Services mobiles, Réseaux, Digital, IoT) et une approche d’intégrateur. Une étude montre que 39 % des entreprises préfèrent un partenaire avec des expertises techniques spécifiques et 37 % un accompagnement complet, précise l’opérateur.

La seconde, appelée Bouygues Telecom Pro, propose des solutions simples et efficaces pour les professionnels, TPE et PME. Parmi les offres, la Box Pro tout-en-un et le bSecure Firewall Pack combinent connectivité, sécurité et accompagnement personnalisé. Avec déjà 100 000 clients, Bouygues Telecom Pro ambitionne de poursuivre son développement via son nouveau site dédié.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox