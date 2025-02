Orange baisse le prix de son offre internet par satellite grand public face à Starlink mais cale sur la latence

Orange à l’heure des efforts pour tenter de tenir la dragée haute à Starlink. L’offre satellite Très Haut Débit de l’opérateur histoire visant à offrir une alternative aux foyers les plus isolés qui risquent de ne pas avoir la fibre, en tout cas pas dans l’immédiat, voit son prix baisser.

Lancée en novembre 2023 au prix de 49,99€/mois, l’offre satellite d’Orange est désormais disponible à un tarif de 39,99 euros par mois, sans engagement. Les nouveaux abonnés devront également s’acquitter de frais d’activation de 35 euros et de frais de livraison de 15 euros pour l’équipement. Ce dernier, à savoir le Kit Satellite, comprend notamment une parabole et coûte 299 euros, mais il peut être subventionné par le programme “Cohésion Numérique des Territoires” pour les utilisateurs éligibles.

Cette offre permet théoriquement des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 200 Mbit/s et jusqu’à 15 Mbit/s en upload. Cependant, Christophe Outier, directeur du développement de Nordnet (la filiale d’Orange gérant cette offre), a mentionné à BFM Business que les utilisateurs peuvent s’attendre plutôt à des vitesses de téléchargement d’environ 100 Mbit/s.

A titre de comparaison, Starlink d’Elon Musk propose des débits jusqu’à 220 Mbits/s à 40€/mois, avec un coût de matériel 249 € actuellement pour un kit standard. L’installation des équipements est en revanche totalement autonome. Une offre satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours permet de recevoir “un remboursement intégral si le service ne vous satisfait pas”, indique le site de l’entreprise américaine.

Du côté de l’offre satellite d’Orange, deux bémols sont toutefois à noter, les utilisateurs dépassant un seuil de 150 Go de données ne seront plus prioritaires sur le réseau. Mais c”est surtout a latence qui pose problème. Il offre une latence de650 millisecondes. tandis que Starlink propose une latence de 30 millisecondes.Ce dernier utlise une constellation de satellites en orbite basse, alors qu’Orange opte pour un satellite en orbite géostationnaire. Par ailleurs, si l’installation peut être autonome chez Orange, l’opérateur propose également une option facturée 299€ avec une garantie d’un an pour une pose du kit via un réseau de partenaires spécialisés dans l’installation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox