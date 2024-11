Les internautes se lâchent sur les réseaux : le goat Xavier Niel cherche la bagarre devant un Lidl, M6+ et l’enfer des pubs à outrance

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

En réaction à l’invitation sur X d’un internaute à venir se battre devant un Lidl à Marseille, Xavier Niel a posté une vidéo de lui-même le 15 novembre, devant ce même magasin, prêt à en découdre : “J’y suis je t’attends là, viens, viens viens”, lance le fondateur de Free, qui prouve une fois de le plus sa maîtrise des codes des réseaux sociaux et du second degré.

Bon joueur, le CM de Lidl a sauté sur l’occasion pour s’en mêler, Free aussi ! Ceci n’est qu’humour !

Ok, mais on veut ça en échange : pic.twitter.com/cGmnEbWQXZ — Free (@free) November 15, 2024

M6+ et la pub à outrance, une histoire d’amour toxique pour les téléspectateurs.

Le site M6+ a dézingué Adblock.

Sans lire la suite devinez combien de pubs j’ai eu pour 1 seul épisode d’Elementary…

…

…

…

32.

6 pubs avant l’épisode, 10 à la coupure des 17 minutes, 10 à la 34ème et 6 autres en attendant le prochain épisode. 32 pubs en 40 minutes. — 🥂Marie-Poil Belle🏴‍☠️ (@MarieJPoil) November 7, 2024

Avis d’expert, le saviez-vous ?

J’hallucine…

NON, le fait de remplacer le boitier d’alimentation de votre box internet par une alim “audiophile” n’améliorera pas la qualité sonore des musiques que vous écoutez sur les plateformes de streaming.

Les vendeurs et sites qui affirment ça sont juste des ARNAQUEURS ! — Deus Ex Silicium (@dexsilicium) November 7, 2024

La mésaventure d’un utilisateur d’iPhone.

je me suis fait hack mon tel. Froidement. https://t.co/xXrwhbCO94 — THÉOLINHO (@theolinhooo) November 7, 2024

