Les nouveautés de la semaine chez Free : ça bouge dans tous les sens pour les abonnés, pour le meilleur comme pour le pire

Abonnés Freebox et Prime : récupérez 5 nouveaux jeux PC gratuitement, dont un monument du gaming (Tomb Raider: Anniversary, Blade of Darkness, Chasm: The Rift, House of Golf 2, Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector’s Edition. Plus d’infos…

Après le déploiement d’une version bêta la semaine dernière, Free rend déjà disponible une nouvelle mise à jour grand public de son application multitâche sur iOS et Android. Il est désormais possible de connaître la durée depuis laquelle un appareil est connecté, celle-ci est désormais affichée. Plus d’infos…