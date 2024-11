De nouveaux abonnés Veepee chez Free Mobile ont accès à l’application TV Oqee, sans surcoût

Free Mobile avait promis l’intégration d’Oqee dans d’anciennes offres Veepee, au moins l’une d’entre elle a été enrichie.

L’application TV Oqee by Free, déjà incluse dans le forfait 5G à 19,99€/mois de l’opérateur mais aussi dans son forfait Série Free, l’est désormais également depuis le mois dernier dans toutes les offres intitulées “Série Spéciale Veepee”, il s’agit des plus récentes. Mais l’opérateur avait également annoncé une intégration prévue pour d‘autres offres, nommées Veepee Série Free.

Cela semble être désormais être le cas, du moins pour une offre en particulier à savoir le forfait de novembre 2017 à 0.99€/mois pendant un an puis 9.99€/mois à vie. Ces derniers peuvent désormais accéder aux chaînes et services de replay disponibles sur de nombreux supports via les diverses applications Oqee. Si vous disposez d’un autre forfait Veepee Série Free et découvrez avoir accès à Oqee, n’hésitez pas à témoigner dans les commentaires.

Merci à Tiino

