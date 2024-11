Déploiement de la fibre : l’Arcep veut des règles plus précises pour éviter les retards

Pour mieux répondre efficacement aux situations pouvant causer des retards de déploiement, le régulateur des télécoms en appelle au secteur afin de préciser certaines règles.

Alors que le réseau cuivre portant l’ADSL doit s’éteindre en 2030, la complétude du déploiement des réseaux fibre prend une importance majeure. À la fin du deuxième trimestre 2024, 39,3 millions de logements sont raccordables aux réseaux FttH en France, soit 89 % des locaux du territoire national, et 23 millions ont souscrit un abonnement. Ainsi, encore 1 local sur 10 reste à rendre raccordable à la fibre, soit 5,1 millions de locaux.

Et certaines règles méritent encore d’être précisées pour répondre aux cas de figure susceptibles d’empêcher ou retarder le déploiement de la fibre, l’Arcep a donc lancé une consultation publique en ce sens. Le projet de recommandation vise en particulier à apporter des précisions sur divers cas de figure empêchant ou retardant le déploiement des réseaux FttH, comme par exemple les refus de la part de propriétaires ou d’autres acteurs tiers à l’opérateur d’infrastructure, les locaux identifiés comme “raccordable sur demande” ou encore les immeubles neufs et en construction. Tous les acteurs du numérique pourront répondre et apporter leur avis ou éclairage sur certains sujets jusqu’au 20 décembre prochain.

