L’Arcom envisage un chamboulement pour les places des chaînes sur la TNT

Une grande renumérotation serait considérée par le régulateur de l’audiovisuel, notamment avec la création d’un bloc d’infos, mais aussi un bloc de chaînes jeunesses.

En plus de la disparition de C8 et NRJ12 dès mars prochain, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) planifierait un vrai chamboulement des numérotations des chaînes de la TNT. Deux scénarios seraient à l’étude selon les informations de l’Informé.

Tout d’abord, un dossier qui a déjà fait parler de lui : la création d’un bloc uni de chaînes d’information, en faisant remonter LCI et France Info (canaux 26 et 27) dans la numérotation pour se rapprocher de BFMTV et CNEWS (15 et 16). Une idée qui ne date pas d’hier mais qui inquiète notamment les leaders du domaine comme BFM TV, dont le président a clairement indiqué qu’il était contre ce plan, qu’il considère injuste. Un concurrent cependant relativise : « BFMTV, et dans une moindre mesure CNEWS, jouent les Calimero, mais ils vont conserver leur numéro dans tous les cas de figure. L’ARCOM ne leur retire donc rien, et leur soi-disant dommage va être difficile à démontrer en justice ».

Un deuxième scénario envisagé est la création d’un bloc de chaînes de jeunesse, dans laquelle Gulli et CStar (18 et 17) seraient rapprochés de France 4 (14), ce qui permettrait par exemple de donner un coup de pouce à LCP/Public Sénat, qui serait ainsi remonté à la 8eme place pour laisser une place au bloc jeunesse.

Une chose est sûr, l’Arcom ne peut pas faire n’importe quoi et doit suivre une méthode équitable et non discriminatoire pour attribuer les numéros, et peut s’attendre à une opposition devant le Conseil d’État de la part des groupes mécontents. La numérotation des chaînes a une véritable importance en terme d’audience et d’accessibilité, plus on est proche du 1, plus il est facile de tomber sur vous en zappant et ainsi de capter un nouveau téléspectateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox