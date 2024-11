Easy by T, le nouvel opérateur mobile qui mise sur la proximité et des prix chocs

Dans l’univers des télécoms, un vent de fraîcheur souffle depuis Angers ! Easy by T, la toute jeune entreprise lancée par le duo père-fils Hugues et Stanislas Bridault, lance ses offres ce 12 novembre avec une ambition claire : révolutionner le service client. Leur vision ? Proposer un service mobile de proximité, une rareté à l’ère du tout-digital, et offrir des forfaits généreux en données, à des prix attractifs.

Easy by T mise sur une approche de terrain pour dépoussiérer les relations clients. Face à la dématérialisation massive des services, elle propose une solution surprenante : des points de contact physiques dans des commerces locaux et même des mairies. Objectif ? Offrir un vrai soutien client à portée de main, un service qui pourrait bien convaincre les déçus des grandes marques de téléphonie.

Des forfaits ultra-compétitifs

Côté prix, Easy by T frappe fort. Avec trois formules principales, elle répond aux besoins des petits et gros consommateurs de données :

5 Go à 3,50 € (au lieu de 5 €)

150 Go pour 12,60 € (au lieu de 18 €)

250 Go** pour 16,80 € (au lieu de 24 €)

Et pour les data-addicts, le forfait **350 Go** est proposé à 20,30 € (contre 29 € en temps normal). Le tout en 5G et avec la possibilité de choisir entre les réseaux Orange et SFR.

Un lancement ambitieux

Pour marquer son arrivée, Easy by T propose une carte SIM offerte et une réduction de 30 % sur tous les forfaits pendant les trois premiers mois. Avec une expérience internationale dans le domaine des télécommunications, les fondateurs visent à terme une couverture nationale, avec des ambitions de taille : 20 000 à 25 000 points de vente, et jusqu’à 600 emplois créés dans les cinq ans si la mayonnaise prend.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox