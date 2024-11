Fuite massive de données chez Free : la CNIL annonce un contrôle chez l’opérateur

La CNIL s’est penchée sur la fuite de données ayant eu lieu chez Free concernant 19 millions d’abonnés et 5 millions d’IBAN, le dossier est en cours d’instruction.

L’affaire a secoué Free et inquiété de nombreux abonnés : durant le mois d’octobre, une fuite de données a été observée, comprenant 19 millions de données d’abonnés et surtout 5 millions d’IBAN. Si l’un des pirates a assuré avoir vendu les données, son comparse a pour sa part tiré les choses au clair en assurant que les données n’étaient pas à vendre et qu’il s’agissait avant tout d’une manoeuvre pour pousser l’opérateur à renforcer sa sécurité.

Même si le pirate tient parole, la fuite reste réelle et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui gère notamment les questions de sécurité de données et de vie privée sur internet, s’est penché sur le dossier. En effet, les informations piratées étant particulièrement sensibles, la CNIL affirme avoir réalisé un contrôle directement chez Free la semaine dernière. De plus, un dossier est maintenant en cours d’instruction, sans que la CNIL informe des conséquences possibles pour l’opérateur.

Pour rappel, c’est vers cette institution que les abonnés estimant que Free n’a pas assez protégé les opérateurs peuvent porter plainte. La CNIL a par ailleurs publié une page dédiée aux risques d’utilisation de ces données et sur les bonnes pratiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox